Ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессии, заявил Путин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ребенку с раннего возраста нужно помочь в выборе профессионального пути, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что об этом достаточно подробно говорилось в конце 2025 года в ходе заседания Госсовета по кадрам.