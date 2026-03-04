Рейтинг@Mail.ru
Ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессии, заявил Путин
04.03.2026
17:02 04.03.2026
Ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессии, заявил Путин
Ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессии, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2026
Ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессии, заявил Путин
Ребенку с раннего возраста нужно помочь в выборе профессионального пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессии, заявил Путин

Путин: ребенку с раннего возраста нужно помогать в выборе профессионального пути

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ребенку с раннего возраста нужно помочь в выборе профессионального пути, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ребенку с самого раннего возраста нужно помочь в выборе профессионального пути, в определении той сферы деятельности, где ему будет наиболее интересно работать, где в полной мере раскроются его дарования и таланты", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Глава государства напомнил, что об этом достаточно подробно говорилось в конце 2025 года в ходе заседания Госсовета по кадрам.
