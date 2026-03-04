https://ria.ru/20260304/putin-2078526590.html
Путин назвал создание ясельных групп важнейшей задачей
2026-03-04T17:01:00+03:00
2026-03-04T17:01:00+03:00
2026-03-04T17:17:00+03:00
россия
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал создание ясельных групп в РФ важнейшей задачей, поскольку чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов сохранить квалификацию.
"Мы, повторяю, неоднократно обсуждали эту тему, я хочу, чтобы и коллеги наши в регионах, и руководители регионов Российской Федерации еще раз услышали, что это важнейшая задача для нашей экономики и демографии", - сказал Путин
в ходе совещания с членами правительства России
.
"Потому что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной, поэтому создание таких групп в детских садах, создание яслей - чрезвычайно важная задача с разных точек зрения", - отметил глава государства.