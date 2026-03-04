Путин назвал создание ясельных групп важнейшей задачей

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал создание ясельных групп в РФ важнейшей задачей, поскольку чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов сохранить квалификацию.

"Потому что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у нее сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной, поэтому создание таких групп в детских садах, создание яслей - чрезвычайно важная задача с разных точек зрения", - отметил глава государства.