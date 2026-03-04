МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Графики работы детских садов и групп продленного дня в школах РФ нужно выстраивать с учетом занятости родителей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ - РИА Новости, 04.03.2026
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ
Графики работы детских садов и групп продленного дня в школах РФ нужно выстраивать с учетом занятости родителей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
Путин: графики работы детсадов и продленки в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей
Путин: Графики работы детсадов и "продленок" в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ