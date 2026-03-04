Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ
16:52 04.03.2026
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ
Графики работы детских садов и групп продленного дня в школах РФ нужно выстраивать с учетом занятости родителей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Графики работы детских садов и групп продленного дня в школах РФ нужно выстраивать с учетом занятости родителей, заявил президент России Владимир Путин.
2026-03-04T16:52
true
PT0M29S
Путин высказался о графиках работы детсадов и школ

Путин: составляя график работ школ и детсадов надо учитывать занятость родителей

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Графики работы детских садов и групп продленного дня в школах РФ нужно выстраивать с учетом занятости родителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
