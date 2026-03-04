https://ria.ru/20260304/putin-2078523325.html
Путин рассказал о повышении доступности дошкольного образования
Путин рассказал о повышении доступности дошкольного образования - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал о повышении доступности дошкольного образования
Правительство будет и дальше повышать доступность дошкольного образования в России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал о повышении доступности дошкольного образования
Путин: правительство будет повышать доступность дошкольного образования