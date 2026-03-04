Рейтинг@Mail.ru
14:24 04.03.2026
Путин призвал МВД защитить средства нацпроектов от хищения
Путин призвал МВД защитить средства нацпроектов от хищения
Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент РИА Новости, 04.03.2026
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал МВД защитить средства нацпроектов от хищения

Путин: МВД необходимо защищать средства нацпроектов от хищения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент России Владимир Путин.
"Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и, тем более, вывода за рубеж", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МВД России.
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
