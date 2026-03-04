https://ria.ru/20260304/putin-2078465083.html
Путин призвал МВД защитить средства нацпроектов от хищения
Путин призвал МВД защитить средства нацпроектов от хищения - РИА Новости, 04.03.2026
Путин призвал МВД защитить средства нацпроектов от хищения
Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент России Владимир Путин.
"Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и, тем более, вывода за рубеж", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МВД России.