Путин призвал МВД защитить средства нацпроектов от хищения

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерству внутренних дел РФ необходимо уделять особое внимание нацпроектам, выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, заявил президент России Владимир Путин.

"Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и, тем более, вывода за рубеж", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии МВД России.