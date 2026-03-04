Рейтинг@Mail.ru
22:19 04.03.2026
В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали по делу о взятках
В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали по делу о взятках
Замдиректора и завхоза школы в Невском районе Петербурге задержали по делу о взятках, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. В правоохранительных органах РИА... РИА Новости, 04.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Замдиректора и завхоза школы в Невском районе Петербурге задержали по делу о взятках, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет о 627-й школе, в которой обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью по адаптированным программам.
"Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении заведующего хозяйством и заместителя директора одной из школ Невского района по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщает пресс-служба ГСУ СК.
По данным следствия, фигуранты на систематической основе способствовали созданию приоритетных условий и заключению контрактов на поставку товаров для нужд школы с контрагентами, получив от их представителей взятки в крупном размере.
В правоохранительных органах РИА Новости также добавили, что сумма взяток составила около 900 тысяч рублей.
По информации ГСУ СК по Петербургу, совместно полицией и УФСБ были проведены обыски в рабочих кабинетах и по местам жительства фигурантов. Сейчас они задержаны и им предъявлено обвинение.
Согласно данным сайта школы, в образовательном учреждении реализуются программы по обучению учеников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра).
