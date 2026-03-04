https://ria.ru/20260304/peterburg-2078602495.html
В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали по делу о взятках
В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали по делу о взятках - РИА Новости, 04.03.2026
В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали по делу о взятках
Замдиректора и завхоза школы в Невском районе Петербурге задержали по делу о взятках, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. В правоохранительных органах РИА... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:19:00+03:00
2026-03-04T22:19:00+03:00
2026-03-04T22:19:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260131/ural-2071445451.html
https://ria.ru/20260304/vzyatki-2078393002.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали по делу о взятках
В Петербурге замдиректора и завхоза 627-й школы задержали по делу о взятках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Замдиректора и завхоза школы в Невском районе Петербурге задержали по делу о взятках, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет о 627-й школе, в которой обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью по адаптированным программам.
"Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России
по городу Санкт-Петербургу
расследуется уголовное дело в отношении заведующего хозяйством и заместителя директора одной из школ Невского района по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщает пресс-служба ГСУ СК.
По данным следствия, фигуранты на систематической основе способствовали созданию приоритетных условий и заключению контрактов на поставку товаров для нужд школы с контрагентами, получив от их представителей взятки в крупном размере.
В правоохранительных органах РИА Новости также добавили, что сумма взяток составила около 900 тысяч рублей.
По информации ГСУ СК по Петербургу, совместно полицией и УФСБ были проведены обыски в рабочих кабинетах и по местам жительства фигурантов. Сейчас они задержаны и им предъявлено обвинение.
Согласно данным сайта школы, в образовательном учреждении реализуются программы по обучению учеников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра).