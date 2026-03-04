В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали по делу о взятках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Замдиректора и завхоза школы в Невском районе Петербурге задержали по делу о взятках, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет о 627-й школе, в которой обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью по адаптированным программам.

"Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении заведующего хозяйством и заместителя директора одной из школ Невского района по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщает пресс-служба ГСУ СК.

По данным следствия, фигуранты на систематической основе способствовали созданию приоритетных условий и заключению контрактов на поставку товаров для нужд школы с контрагентами, получив от их представителей взятки в крупном размере.

В правоохранительных органах РИА Новости также добавили, что сумма взяток составила около 900 тысяч рублей.

По информации ГСУ СК по Петербургу, совместно полицией и УФСБ были проведены обыски в рабочих кабинетах и по местам жительства фигурантов. Сейчас они задержаны и им предъявлено обвинение.