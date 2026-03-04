https://ria.ru/20260304/peterburg-2078420219.html
В Петербурге временно запретили продавать бензин несовершеннолетним
В Петербурге временно запретили продавать бензин несовершеннолетним
В Петербурге временно запретили продавать бензин несовершеннолетним
Временный запрет на продажу топлива несовершеннолетним на всех автозаправочных станциях введен в Санкт-Петербурге
2026-03-04T12:18:00+03:00
2026-03-04T12:18:00+03:00
2026-03-04T12:18:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
санкт-петербург
россия
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
В Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним до конца 2026 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости.
Временный запрет на продажу топлива несовершеннолетним на всех автозаправочных станциях введен в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба
администрациии губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
, являющийся руководителем оперативного штаба города, подписал решение штаба о введении временного ограничения на розничную реализацию нефтепродуктов несовершеннолетним. Решение принято в рамках мер, предусмотренных Указом президента РФ
от 19.10.2022 № 757 об усилении мер общественной безопасности.
"На период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия", - говорится в сообщении.
Соблюдение установленного запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.
"Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города", - отмечается в сообщении.