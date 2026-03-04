Рейтинг@Mail.ru
В IPC разочарованы тем, что некоторых паралимпийцев не будет на открытии - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
14:25 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/paralimpiada-2078465298.html
В IPC разочарованы тем, что некоторых паралимпийцев не будет на открытии
В IPC разочарованы тем, что некоторых паралимпийцев не будет на открытии
В IPC разочарованы тем, что некоторых паралимпийцев не будет на открытии
Международный паралимпийский комитет разочарован тем фактом, что несколько национальных паралимпийских комитетов не смогут принять участие в церемонии открытия... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T14:25:00+03:00
2026-03-04T14:25:00+03:00
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
крэйг спенс
https://ria.ru/20260304/paralimpiada-2078459153.html
паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, крэйг спенс
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Крэйг Спенс
В IPC разочарованы тем, что некоторых паралимпийцев не будет на открытии

В IPC разочарованы тем, что некоторые паралимпийцы не поучаствуют в открытии Игр

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип Паралимпийских игр
Логотип Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международный паралимпийский комитет разочарован тем фактом, что несколько национальных паралимпийских комитетов не смогут принять участие в церемонии открытия Паралимпиады в Италии, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии, Паралимпийский комитет Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Германия тоже планирует ее бойкотировать. В IPC сообщили РИА Новости, что спортсмены из этих стран не примут участия в открытии не из-за бойкота, а из-за раннего начала соревнований на следующий день.
"Несмотря на то, что IPC разочарован тем, что восемь национальных паралимпийских комитетов не смогут присутствовать на церемонии, мы уважаем их решение", - сказал Спенс.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян
Вчера, 14:11
 
Паралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыКрэйг Спенс
 
