В IPC разочарованы тем, что некоторых паралимпийцев не будет на открытии
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
крэйг спенс
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международный паралимпийский комитет разочарован тем фактом, что несколько национальных паралимпийских комитетов не смогут принять участие в церемонии открытия Паралимпиады в Италии, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии, Паралимпийский комитет Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Германия тоже планирует ее бойкотировать. В IPC сообщили РИА Новости, что спортсмены из этих стран не примут участия в открытии не из-за бойкота, а из-за раннего начала соревнований на следующий день.
"Несмотря на то, что IPC разочарован тем, что восемь национальных паралимпийских комитетов не смогут присутствовать на церемонии, мы уважаем их решение", - сказал Спенс.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.