В IPC разочарованы тем, что некоторых паралимпийцев не будет на открытии

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии, Паралимпийский комитет Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Германия тоже планирует ее бойкотировать. В IPC сообщили РИА Новости, что спортсмены из этих стран не примут участия в открытии не из-за бойкота, а из-за раннего начала соревнований на следующий день.