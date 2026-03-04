Рейтинг@Mail.ru
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/paralimpiada-2078459153.html
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян
Национальный паралимпийский комитет Германии не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады, немецкие спортсмены не примут участия в открытии Игр из-за... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T14:11:00+03:00
2026-03-04T14:11:00+03:00
крэйг спенс
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776436971_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_7a42ac61efd49f5649672bb5da2955f0.jpg
https://ria.ru/20260302/paralimpizm-2077931578.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776436971_158:419:2330:2048_1920x0_80_0_0_5fdfe9e5834766d5dc233a1a953ac3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
крэйг спенс, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Крэйг Спенс, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян

В IPC заявили, что немцы не бойкотируют открытие Паралимпиады из-за россиян

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Национальный паралимпийский комитет Германии не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады, немецкие спортсмены не примут участия в открытии Игр из-за раннего начала соревнований на следующий день, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Германия планирует бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии. Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпиаду, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польши и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
«
"Национальный паралимпийский комитет Германии не бойкотирует открытие Паралимпиады. Спортсмены не едут на церемонию, потому что на следующий день у них начинаются соревнования. Национальный комитеты не обязаны присутствовать на церемонии открытия. В прошлом году несколько паралимпийских комитетов проинформировали IPC о том, что они не смогут присутствовать на церемонии открытия из-за раннего начала соревнований на следующий день. Соревнования по четырем из шести видов спорта начнутся на следующее утро в 9:30", - сказал Спенс.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
Международный паралимпийский комитет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Международный паралимпийский комитет оценил ситуацию на Ближнем Востоке
2 марта, 16:07
 
Крэйг СпенсПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала