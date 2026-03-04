https://ria.ru/20260304/paralimpiada-2078459153.html
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян
2026-03-04T14:11:00+03:00
2026-03-04T14:11:00+03:00
2026-03-04T14:11:00+03:00
Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Национальный паралимпийский комитет Германии не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады, немецкие спортсмены не примут участия в открытии Игр из-за раннего начала соревнований на следующий день, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Германия планирует бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии. Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпиаду, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польши и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Национальный паралимпийский комитет Германии не бойкотирует открытие Паралимпиады. Спортсмены не едут на церемонию, потому что на следующий день у них начинаются соревнования. Национальный комитеты не обязаны присутствовать на церемонии открытия. В прошлом году несколько паралимпийских комитетов проинформировали IPC о том, что они не смогут присутствовать на церемонии открытия из-за раннего начала соревнований на следующий день. Соревнования по четырем из шести видов спорта начнутся на следующее утро в 9:30", - сказал Спенс.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.