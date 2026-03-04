Германия не бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян

«

"Национальный паралимпийский комитет Германии не бойкотирует открытие Паралимпиады. Спортсмены не едут на церемонию, потому что на следующий день у них начинаются соревнования. Национальный комитеты не обязаны присутствовать на церемонии открытия. В прошлом году несколько паралимпийских комитетов проинформировали IPC о том, что они не смогут присутствовать на церемонии открытия из-за раннего начала соревнований на следующий день. Соревнования по четырем из шести видов спорта начнутся на следующее утро в 9:30", - сказал Спенс.