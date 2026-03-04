Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала, сколько репрессированных перевезли в Россию - РИА Новости, 04.03.2026
13:46 04.03.2026
Москалькова рассказала, сколько репрессированных перевезли в Россию
Москалькова рассказала, сколько репрессированных перевезли в Россию - РИА Новости, 04.03.2026
Москалькова рассказала, сколько репрессированных перевезли в Россию
Более 100 россиян и украинцев, репрессированных на Украине за русскую речь и уважение русской культуры, были перевезены в Россию в 2025 году, заявила... РИА Новости, 04.03.2026
общество
украина
россия
татьяна москалькова
совет федерации рф
украина
россия
общество, украина, россия, татьяна москалькова, совет федерации рф
Общество, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Совет Федерации РФ
Москалькова рассказала, сколько репрессированных перевезли в Россию

Москалькова: более 100 репрессированных на Украине перевезли в РФ в 2025 году

© РИА Новости / Антон Денисов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 100 россиян и украинцев, репрессированных на Украине за русскую речь и уважение русской культуры, были перевезены в Россию в 2025 году, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен в ходе ответов на вопросы сенаторов на пленарном заседании Совета Федерации отметила, что к ней поступило более 500 обращений из Украины от людей, которые подвергаются репрессиям и уголовному преследованию.
"Священники, политологи, просто люди, которые позволили себе говорить на русском языке, уважать русскую культуру... В прошлом году более 100 человек из граждан России и Украины, подвергнутых репрессиям на Украине, были в результате обменов сюда перевезены", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Москалькова рассказала о нежелании Украины принимать спасенных граждан
2 марта, 10:35
 
ОбществоУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФ
 
 
