Москалькова рассказала, сколько репрессированных перевезли в Россию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 100 россиян и украинцев, репрессированных на Украине за русскую речь и уважение русской культуры, были перевезены в Россию в 2025 году, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.