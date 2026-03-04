Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала военную агрессию против Ирана попранием прав человека - РИА Новости, 04.03.2026
13:26 04.03.2026
Москалькова назвала военную агрессию против Ирана попранием прав человека
Москалькова назвала военную агрессию против Ирана попранием прав человека
Военная агрессия США и Израиля против Ирана является верхом попрания прав человека и международного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 04.03.2026
Москалькова назвала военную агрессию против Ирана попранием прав человека

Москалькова: военная агрессия против Ирана — верх попрания прав человека

© РИА Новости / Мария Девахина
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военная агрессия США и Израиля против Ирана является верхом попрания прав человека и международного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Верхом попрания прав человека и международного права стала военная агрессия США и Израиля против Ирана. В результате имеются погибшие дети, мирное население", - сказала Москалькова на заседании Совета Федерации.
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США
Вчера, 10:12
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США
Вчера, 10:12
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Трамп предал американцев, заявил глава МИД Ирана
Вчера, 12:17
Трамп предал американцев, заявил глава МИД Ирана
Вчера, 12:17
 
