Москалькова назвала военную агрессию против Ирана попранием прав человека

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Военная агрессия США и Израиля против Ирана является верхом попрания прав человека и международного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Верхом попрания прав человека и международного права стала военная агрессия США и Израиля против Ирана. В результате имеются погибшие дети, мирное население", - сказала Москалькова на заседании Совета Федерации.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
