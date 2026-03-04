Рейтинг@Mail.ru
Стал известен самый непьющий регион России - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/minzdrav-2078346129.html
Стал известен самый непьющий регион России
Стал известен самый непьющий регион России - РИА Новости, 04.03.2026
Стал известен самый непьющий регион России
Чеченская Республика стала самым непьющим регионом России, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:02:00+03:00
2026-03-04T04:02:00+03:00
республика ингушетия
республика дагестан
ставропольский край
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_357555ae517e51c7991e469dd6a26181.jpg
https://ria.ru/20260218/alkogol-2075316274.html
https://ria.ru/20260209/alkogol-2073328608.html
республика ингушетия
республика дагестан
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_8ae7f4b8878db8bc731267c67538201a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, республика дагестан, ставропольский край, россия, общество
Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Ставропольский край, Россия, Общество
Стал известен самый непьющий регион России

Минздрав назвал Чечню самым непьющим регионом России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Чеченская Республика стала самым непьющим регионом России, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства за январь 2026 года, показатель потребления чистого спирта составил в Чечне 0,07 литра этанола на душу населения. Также в лидерах оказались Ингушетия и Дагестан, где он составил 0,63 литра и 0,93 литра соответственно.
Бар - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Эксперт назвал веганский алкоголь чистым маркетингом
18 февраля, 21:01
Кроме того, в список самых непьющих регионов вошли Кабардино-Балкарская-Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Ставропольский край.
Данных о новых регионах не представлено.
Продажа алкоголя в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя
9 февраля, 23:45
 
Республика ИнгушетияРеспублика ДагестанСтавропольский крайРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала