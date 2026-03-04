https://ria.ru/20260304/minzdrav-2078346129.html
Стал известен самый непьющий регион России
Чеченская Республика стала самым непьющим регионом России, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2026
общество
