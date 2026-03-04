МИД: новые форматы контроля ядерного оружия должны учитывать потенциал НАТО

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Потенциальные алгоритмы контроля над ядерным оружием, которые в будущем могли бы разрабатываться с РФ, потребуют принятия в расчет ядерного потенциала НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.