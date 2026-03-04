Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили со срочным призывом после заявления Зеленского о ДНР - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 04.03.2026 (обновлено: 09:30 04.03.2026)
На Западе выступили со срочным призывом после заявления Зеленского о ДНР
На Западе выступили со срочным призывом после заявления Зеленского о ДНР - РИА Новости, 04.03.2026
На Западе выступили со срочным призывом после заявления Зеленского о ДНР
Владимиру Зеленскому после заявления о Донбассе лучше быстрее договориться с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
украина
владимир зеленский
донбасс
россия
украина
в мире, донбасс, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Зеленский
На Западе выступили со срочным призывом после заявления Зеленского о ДНР

Мема: Зеленскому после заявления о Донбассе нужно быстрее договориться с Россией

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому после заявления о Донбассе лучше быстрее договориться с Россией, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Позиция Зеленского не изменилась, и он говорит, что не хочет идти ни на какие уступки, включая Донбасс. Россия предлагает настоящие переговоры, которые пойдут на пользу и интересам Украины. Ситуация может измениться очень быстро, и время работает не в пользу Украины", — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Германии забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
09:29
Политик добавил, что из-за обострения ситуации вокруг Ирана, Украина будет получать меньше оружия и окажется на втором месте, после Израиля, который является главным союзником США.
Накануне Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз заявил, что не хочет выводить боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. Ранее он в грубой форме называл это "чушью собачей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков называл вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
