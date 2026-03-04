https://ria.ru/20260304/matvienko-2078403353.html
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах - РИА Новости, 04.03.2026
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:13:00+03:00
2026-03-04T11:13:00+03:00
2026-03-04T12:11:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
людмила нарусова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698341_0:0:3632:2042_1920x0_80_0_0_87f72a14bc0445034077715c0ec8e629.jpg
https://ria.ru/20260304/sud-2078390138.html
https://ria.ru/20260303/sud-2078212617.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698341_447:83:3067:2048_1920x0_80_0_0_8e193b525bd4aa55f01421742e455a15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валентина матвиенко, людмила нарусова, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Людмила Нарусова, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Матвиенко: надеюсь, клетки в суде для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут