Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах - РИА Новости, 04.03.2026
11:13 04.03.2026 (обновлено: 12:11 04.03.2026)
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее. РИА Новости, 04.03.2026
общество, россия, валентина матвиенко, людмила нарусова, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Людмила Нарусова, Совет Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее.
При обсуждении кандидатов на посты судей Верховного суда РФ, член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова вновь подняла тему "клеток" в залах судов, где содержатся обвиняемые в нетяжких преступлениях. По ее мнению, это избыточная мера
"Я знаю, что идёт поэтапная замена клеток, снятие клеток, стеклянных кабин, но идёт медленно. Я полностью поддерживаю, Людмила Борисовна, то, о чем вы сказали. Но, к сожалению, министерство внутренних дел пока не согласовывает этот законопроект в силу уже сказанных причин - необходимости выделения большого объёма финансирования", - сказала Матвиенко.
Она выразила уверенность, что "вместе мы продвинем эту тему, она правильная и нужная".
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоЛюдмила НарусоваСовет Федерации РФ
 
 
