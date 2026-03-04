Макрон поддержал Испанию после угроз Трампа

ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел с испанским премьером Педро Санчесом телефонный разговор, в котором выразил солидарность Мадриду на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые договоренности с Испанией, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. В среду глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о том, что Мадрид не ожидает последствий после угроз Трампа прекратить торговые отношения с королевством из-за позиции Мадрида по конфликту вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.