Макрон поддержал Испанию после угроз Трампа

ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел с испанским премьером Педро Санчесом телефонный разговор, в котором выразил солидарность Мадриду на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые договоренности с Испанией, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.