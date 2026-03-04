Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Локомотива" проиграли краснодарскому "Динамо"
02.09.2021
Волейбол
 
22:11 04.03.2026
Волейболистки "Локомотива" проиграли краснодарскому "Динамо"
Волейболистки "Локомотива" проиграли краснодарскому "Динамо"
Калининградский "Локомотив" дома проиграл краснодарскому "Динамо" в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
волейбол
спорт
динамо (краснодар, ж)
локомотив (новосибирск)
заречье-одинцово (московская область, ж)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
спорт, динамо (краснодар, ж), локомотив (новосибирск), заречье-одинцово (московская область, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Динамо (Краснодар, ж), Локомотив (Новосибирск), Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Локомотива" проиграли краснодарскому "Динамо"

Волейболистки "Локомотива" проиграли краснодарскому "Динамо" в матче Суперлиги

© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Fotolia / Sociopat_empat
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Калининградский "Локомотив" дома проиграл краснодарскому "Динамо" в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча прошла в Калининграде и завершилась победой краснодарских волейболисток со счетом 3-0 (25:21, 25:23, 25:23).
"Локомотив" завершил первый этап на шестой строчке с 15 победами и 11 поражениями. Краснодарское "Динамо" с 10 победами и 16 поражениями заняло 11-е место, не сумев пробиться в плей-офф.
В другом матче казанское "Динамо" на выезде выиграло у подмосковного клуба "Заречье-Одинцово" со счетом 3-1 (16:25, 25:16, 25:20, 25:20) и стало победителем регулярного чемпионата, который завершится двумя матчами в четверг, 5 марта.
Результаты остальных матчей:
