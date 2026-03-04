Рейтинг@Mail.ru
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году
17:35 04.03.2026 (обновлено: 17:37 04.03.2026)
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости, 04.03.2026
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году
Министр просвещения Сергей Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году: ими стали история, профильная математика и естественно-научные... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:35:00+03:00
2026-03-04T17:37:00+03:00
общество
единый государственный экзамен (егэ)
россия
сергей кравцов
владимир путин
россия
общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году

Кравцов: популярными предметами ЕГЭ-2026 стали история и профильная математика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Ученики перед началом ЕГЭ по истории
Ученики перед началом ЕГЭ по истории - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ученики перед началом ЕГЭ по истории . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году: ими стали история, профильная математика и естественно-научные дисциплины.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Уже сегодня можно сказать, какие самые популярные предметы. Каждая дисциплина, каждый предмет важен, но тенденция тоже значима. Уважаемый Владимир Владимирович, растет интерес к изучению истории, что очень радует, и также растет интерес к профильной математике и естественно-научным предметам", - сказал Кравцов в ходе доклада Путину.
Он отметил, что доля выпускников, которые выбрали сдавать профильную математику и естественно-научные предметы на ЕГЭ, в этом году составила рекордные 36,5%, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.
"По математике профильной выбрали на 11% больше, чем в прошлом году, это 35 тысяч выпускников. Физика, это очень важно, и вы об этом говорили, на 35% больше, чем в прошлом году... Информатику - на 6%, биологию - на 8%, химию - на 11% больше, чем в прошлом году", - добавил он.
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияСергей КравцовВладимир Путин
 
 
