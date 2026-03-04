Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году

Он отметил, что доля выпускников, которые выбрали сдавать профильную математику и естественно-научные предметы на ЕГЭ, в этом году составила рекордные 36,5%, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.

"По математике профильной выбрали на 11% больше, чем в прошлом году, это 35 тысяч выпускников. Физика, это очень важно, и вы об этом говорили, на 35% больше, чем в прошлом году... Информатику - на 6%, биологию - на 8%, химию - на 11% больше, чем в прошлом году", - добавил он.