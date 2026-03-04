https://ria.ru/20260304/kravtsov-2078534974.html
ЕГЭ в 2026 году сдадут почти 750 тысяч выпускников, заявил Кравцов
ЕГЭ в 2026 году сдадут 750 тысяч человек, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в докладе президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 04.03.2026
