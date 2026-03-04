Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году
17:22 04.03.2026
Кравцов рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году
Кравцов рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости, 04.03.2026
Кравцов рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году
Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.03.2026
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году

Кравцов: основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Основной период (ЕГЭ - ред.) начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов - это 8 и 9 июля", - сказал Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России.
