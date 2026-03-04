https://ria.ru/20260304/kravtsov-2078534729.html
Кравцов рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году
Кравцов рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости, 04.03.2026
Кравцов рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году
Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.03.2026
Кравцов: основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля