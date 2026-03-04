В Китае прокомментировали сотрудничество Пекина и Вашингтона

https://ria.ru/20260304/kitay-2078363469.html
Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил в среду официальный представитель 4-й сессии РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:19:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
си цзиньпин
дональд трамп
всекитайское собрание народных представителей
ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил в среду официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.
"Китай и США
должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и добиваться взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Лоу Циньцзянь, комментируя на пресс-конференции, посвященной предстоящей сессии ВСНП
, китайско-американские отношения.
Он отметил, что дипломатия лидеров играет незаменимую стратегическую роль в китайско-американских отношениях. По его словам, начиная с 2025 года, председатель КНР Си Цзиньпин
и президент США Дональд Трамп
"поддерживают регулярные контакты, корректируя курс и придавая импульс устойчивому развитию китайско-американских отношений".
"В целом, отношения между двумя странами остаются стабильными и позитивными, что широко приветствуется как обеими странами, так и международным сообществом", - сказал Лоу Циньцзянь, подчеркнув, что сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам, в то время как конфронтация вредит обеим.
Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США.