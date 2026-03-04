Рейтинг@Mail.ru
В Китае прокомментировали сотрудничество Пекина и Вашингтона - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 04.03.2026 (обновлено: 08:20 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/kitay-2078363469.html
В Китае прокомментировали сотрудничество Пекина и Вашингтона
В Китае прокомментировали сотрудничество Пекина и Вашингтона - РИА Новости, 04.03.2026
В Китае прокомментировали сотрудничество Пекина и Вашингтона
Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил в среду официальный представитель 4-й сессии РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:19:00+03:00
2026-03-04T08:20:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
си цзиньпин
дональд трамп
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg
https://ria.ru/20260303/kitay-2078263148.html
https://ria.ru/20260227/aziya-2076693721.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_0d80851c2c58dabfb2f6e88c48715b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, дональд трамп, всекитайское собрание народных представителей
В мире, США, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Всекитайское собрание народных представителей
В Китае прокомментировали сотрудничество Пекина и Вашингтона

Лоу Циньцзянь: Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил в среду официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.
"Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и добиваться взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Лоу Циньцзянь, комментируя на пресс-конференции, посвященной предстоящей сессии ВСНП, китайско-американские отношения.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
Вчера, 17:44
Он отметил, что дипломатия лидеров играет незаменимую стратегическую роль в китайско-американских отношениях. По его словам, начиная с 2025 года, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп "поддерживают регулярные контакты, корректируя курс и придавая импульс устойчивому развитию китайско-американских отношений".
"В целом, отношения между двумя странами остаются стабильными и позитивными, что широко приветствуется как обеими странами, так и международным сообществом", - сказал Лоу Циньцзянь, подчеркнув, что сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам, в то время как конфронтация вредит обеим.
Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Разворота к Азии может и не быть — поздно
27 февраля, 08:00
 
В миреСШАКитайПекинСи ЦзиньпинДональд ТрампВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала