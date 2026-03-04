Рейтинг@Mail.ru
Что Киссинджер говорил об Иране и почему это касается России - РИА Новости, 04.03.2026
07:00 04.03.2026
Что Киссинджер говорил об Иране и почему это касается России
Что Киссинджер говорил об Иране и почему это касается России - РИА Новости, 04.03.2026
Что Киссинджер говорил об Иране и почему это касается России
Генри Киссинджер — бывший госсекретарь США, десятилетиями настаивал: Иран — это не просто региональная проблема. Это ключ к перекройке всего миропорядка. Теперь РИА Новости, 04.03.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078373259_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_c05fb90105cf0c9206fd2a0914274e4a.jpg
Что Киссинджер говорил об Иране и почему это касается России

© AP Photo / Richard DrewЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Richard Drew
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Генри Киссинджер — бывший госсекретарь США, десятилетиями настаивал: Иран — это не просто региональная проблема. Это ключ к перекройке всего миропорядка. Теперь регион охвачен огнем.
Главный вопрос: при чем тут Россия?

Дипломат-легенда

Генри Киссинджер — одна из ключевых фигур мировой дипломатии второй половины XX века. Бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности, лауреат Нобелевской премии мира был влиятельным стратегом, к мнению которого прислушивались не только в Вашингтоне.
Его принимали в Кремле и Пекине, с ним консультировались европейские лидеры. Даже после ухода из официальной политики Киссинджер сохранял прямой доступ к высшим кабинетам и участвовал в закрытых дискуссиях о будущем мирового порядка.

Кризис Вестфальской системы

В своей книге "Мировой порядок" Киссинджер сформулировал тезис: Иран не ведет себя как обычное государство. Он — носитель революционной идеи.
Он подчеркивал, что Вестфальский порядок, основанный на суверенитете и границах, несовместим с идеологией иранской революции. Она признает не национальные границы, а единство верующих (умму).
Киссинджер предупреждал: "Современный, сильный, мирный Иран мог бы стать столпом стабильности в регионе". Его вывод 20 лет назад был жестким: если Иран не станет "обычной страной" для Америки, столкновение неизбежно.

Рычаг влияния

За рассуждениями Киссинджера просматривается более фундаментальная логика. Новый центр силы в Тегеране неизбежно сокращал бы пространство американского влияния на Ближнем Востоке.
Регион остается ключевым источником нефти и газа, а значит — рычагом влияния на глобальные цены и темпы роста крупнейших экономик. Логика простая: кто контролирует страны Ближнего Востока, тот решает, сколько будет стоить бензин в Китае, Европе и США.
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Именно поэтому вопрос о балансе сил вокруг Ирана затрагивает механизм формирования мировых цен — а вместе с ними и глобального распределения влияния.

Энергетику "на замок”

Во многих его статьях четко видна идея: Иран — это узел, контроль над которым дает США стратегическое преимущество над Евразией.
Иран — это географический "замок" на энергетических маршрутах Азии. Через него идут пути из Персидского залива в Китай. Рядом с ним — южные рубежи России. Если Вашингтон контролирует Иран или хотя бы дестабилизирует его, он получает рычаги давления на обе державы.
Во-первых, через цены на нефть. Хаос в Иране — это скачок цен, это удар по экономикам, зависимым от импорта энергоносителей. Во-вторых, через потоки беженцев. Если Иран взорвется, миллионы людей двинутся на север — через Кавказ в Россию, через Центральную Азию к границам Китая.
В конечном счете логика Киссинджера сводилась к одному: Иран — это не просто региональная проблема. Это точка пересечения интересов всех крупных игроков.
 
 
 
