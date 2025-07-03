https://ria.ru/20250703/mir-2026935364.html

"Через 10 лет Израиля не будет": дипломат-легенда предвидел крах мира

"Через 10 лет Израиля не будет": дипломат-легенда предвидел крах мира - РИА Новости, 03.07.2025

"Через 10 лет Израиля не будет": дипломат-легенда предвидел крах мира

Его слушали и Путин, и Си Цзиньпин, и европейские лидеры. Генри Киссинджер умер в 100 лет в 2023 году, и оставленные им прогнозы продолжают сбываться с пугающей РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:58:00+03:00

2025-07-03T18:58:00+03:00

2025-07-03T18:58:00+03:00

генри киссинджер

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нато

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Его слушали и Путин, и Си Цзиньпин, и европейские лидеры. Генри Киссинджер умер в 100 лет в 2023 году, и оставленные им прогнозы продолжают сбываться с пугающей точностью. Что говорил человек, которого называли архитектором современной геополитики? И к каким его предсказаниям стоит прислушиваться сейчас, когда мир балансирует на грани глобальных катастроф?Оракул, которого слушал весь мирАвторитет Киссинджера в мировой политике был феноменальным. Его прогнозы изучали в Кремле и Чжуннаньхае, цитировали в Европарламенте и Кнессете. Владимир Путин лично выражал соболезнования, называя его "выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем".Си Цзиньпин величал Киссинджера "всемирно известным стратегом и старым другом китайского народа". Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что он "наложил отпечаток на внешнюю политику США, как мало кто другой".В России к нему относились с особым пиететом. Владимир Жириновский часто ссылался на Киссинджера в своих выступлениях, а в 2013 году ему присвоили звание почетного доктора Дипломатической академии МИД России.Секрет авторитета прост — дипломат не гадал на кофейной гуще. До последних дней жизни он имел доступ к секретной информации Белого дома и спецслужб. Его "предсказания" — это аналитические прогнозы человека, знавшего кухню мировой политики изнутри.Великий азиатский разворотОдним из первых среди западных стратегов Киссинджер предсказал, что XXI век станет временем Азии. "Центр тяжести международных дел значительно смещается из Атлантики в Тихий и Индийский океаны", — писал он еще в 1990-е.Тогда это казалось преувеличением. Америка была единственной сверхдержавой, Китай только начинал реформы, а об "азиатских тиграх" знали лишь экономисты. Но Киссинджер видел дальше — экономическая и политическая динамика неумолимо перемещалась на Восток.Сегодня его прогноз полностью реализовался. Именно в азиатско-тихоокеанском регионе сосредоточены ключевые мировые конфликты, торговые потоки и технологические инновации. Китай бросает вызов американской гегемонии, а Индия становится новым центром силы.Китайская головоломка для АмерикиОсобенно проницательными оказались размышления Киссинджера о китайско-американских отношениях. Будучи одним из архитекторов сближения с Пекином в 1970-е, он понимал как потенциал, так и опасности этого партнерства."Мы на грани серьезного противостояния с Россией и Китаем. Это происходит из-за проблем, которые мы создаем сами", — предупреждал он в книге "Лидерство: шесть уроков по мировой стратегии".Киссинджер критиковал американскую элиту за непонимание китайских мотивов. По его словам, в Белом доме не осознают, что "китайцы давно уже не отсталое государство — там произошел настоящий скачок эволюции".Дипломат настаивал: попытки "переделать" Китай под западные стандарты могут привести не к демократизации, а к внутренней катастрофе и гражданской войне. "Не в наших интересах доводить Китай до распада", — предостерегал он.События последних лет подтверждают его правоту. Торговая война Трампа, технологические санкции Байдена, тайваньский кризис — все это звенья одной цепи конфронтации, которую предвидел Киссинджер.Украинская западняСамым точным оказался прогноз Киссинджера по украинскому кризису. Еще 4 марта 2014 года, до присоединения Крыма, он писал в Washington Post: "Слишком часто украинский вопрос преподносится как решающий: присоединится ли Украина к Востоку или к Западу. Но если Украина хочет выжить и процветать, она не должна быть форпостом одной из сторон против другой — она должна функционировать как мост между ними".Киссинджер предупреждал: "Запад должен понять, что для России Украина никогда не может быть просто чужой страной". Он призывал к политике примирения, а не раскола, предлагая украинский нейтралитет по финляндской модели.В 2014 году в интервью Die Zeit он напомнил: "Я всегда выступал против вступления Украины в НАТО. С этого началась череда событий, завершившихся войной".К опытному дипломату не прислушались. В 2022 году журналисты Fox News поражались: "Оказывается, он все предвидел еще в 2014 году". Правда, сам Киссинджер к тому времени изменил позицию, заявив, что Украина "заслужила право стать частью НАТО".Баланс неудовлетворенностиВ последние годы жизни Киссинджер развивал концепцию "баланса неудовлетворенности" — состояния, когда все стороны конфликта остаются недовольными, но вынуждены мириться с реальностью."Если война закончится так, как она, вероятно, закончится, когда Россия потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь, у нас может быть недовольная Россия, но также и недовольная Украина", — прогнозировал он.Эта формула применима и к ближневосточному конфликту. В своем последнем интервью Welt TV Киссинджер предупреждал, что противостояние может вовлечь "сначала весь арабский мир, а потом и планету".Ближневосточный АрмагеддонСамым шокирующим стало предсказание дипломата о судьбе Израиля. В 2012 году комментатор New York Post Синди Адамс написала, что экс-госсекретарь заявил: "Через 10 лет Израиля не будет".Заявление вызвало скандал. Представители Киссинджера поспешили опровергнуть эти слова, статья была удалена из архивов. Но многие эксперты считают, что дипломат действительно так сказал, опираясь на секретные данные американских спецслужб.По некоторым сведениям, 16 американских разведывательных агентств подготовили тогда аналитический доклад "Готовясь к Ближнему Востоку без Израиля". В нем говорилось, что Израиль не сможет противостоять "прибывающей пропалестинской силе, включающей Арабскую весну, Исламское пробуждение и усиление Ирана".Сегодня Израиль воюет "на семи фронтах" — в Газе, на Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и против Ирана. Война уже длится почти два года, унесла тысячи жизней и разрушила привычный порядок на Ближнем Востоке. Многие эксперты говорят, что "умер старый Ближний Восток" — региональная система, существовавшая полвека.Наследие провидцаГенри Киссинджер ушел, но его аналитическая матрица продолжает работать. Возможно, если бы к словам мудрого дипломата прислушивались чаще, мир был бы стабильнее. Но политики предпочитают учиться на собственных ошибках, а не на чужом опыте."Внешняя политика — это искусство установления приоритетов", — любил повторять Киссинджер. Его собственным приоритетом всегда была стабильность, даже если ради нее приходилось жертвовать идеологическими принципами.В эпоху растущей глобальной неопределенности этот прагматичный подход кажется особенно актуальным. Понимать мотивы противников, искать баланс сил, не доводить великие державы до краха — вот квинтэссенция киссинджерской мудрости.

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

генри киссинджер, европарламент, нато, в мире