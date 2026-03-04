"Хезболла" заявила об ударах по военным базам в районах Хайфы и Тель-Авива

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары с применением ракет и беспилотников по израильским военным базам в районах Хайфы и Тель-Авива, говорится в заявлениях, опубликованных пресс-службой движения в среду.

Израильская авиация регулярно наносила удары по территории Ливана после вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года, объясняя свои действия устранением угроз со стороны "Хезболлах".