"Хезболла" заявила об ударах по военным базам в районах Хайфы и Тель-Авива
17:47 04.03.2026
"Хезболла" заявила об ударах по военным базам в районах Хайфы и Тель-Авива
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары с применением ракет и беспилотников по израильским военным базам в районах Хайфы и Тель-Авива, говорится в... РИА Новости, 04.03.2026
"Хезболла" заявила об ударах по военным базам в районах Хайфы и Тель-Авива

Хезболла: нанесены удары по базам ЦАХАЛ в районах Хайфы и Тель-Авива

© Фото : предоставлено пресс-слубой ливанского движения "Хезболлах"Флаг Хезболлы
Флаг Хезболлы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : предоставлено пресс-слубой ливанского движения "Хезболлах"
Флаг Хезболлы. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары с применением ракет и беспилотников по израильским военным базам в районах Хайфы и Тель-Авива, говорится в заявлениях, опубликованных пресс-службой движения в среду.
"Бойцы "Исламского сопротивления" в 14.00 (15.00 мск - ред.) в среду, 4 марта 2026 года, нанесли удар по базе Тель-ха-Шомер (штаб армейского командования к юго-востоку от Тель-Авива), расположенной примерно в 120 километрах от ливанской границы, с использованием роя ударных беспилотников", - говорится в одном из заявлений.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что атаковала подземный склад "Хезболлы" в Бейруте
дополняется ...
Согласно другим сообщениям движения, ударам шиитского сопротивления также подверглись база Айн-Шемер (объект противоракетной ПВО), расположенная в 75 километрах от границы к востоку от Хадеры, военно-морская база в Хайфе и база Рамат-Давид.
По данным пресс-службы "Хезболлах", ливанское шиитское сопротивление с начала среды осуществило девять боевых операций против армии Израиля.
"Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Израильская авиация регулярно наносила удары по территории Ливана после вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года, объясняя свои действия устранением угроз со стороны "Хезболлах".
Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары по израильским базам - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Хезболла" заявила об ударах по трем военным объектам в Израиле
