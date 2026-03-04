Премьер Испании сравнил конфликт с Ираном с ошибкой войны в Ираке

МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес сравнил текущий конфликт вокруг Ирана с войной в Ираке 2003 года, заявив, что подобные военные решения в прошлом уже привели к росту нестабильности, терроризма и экономическим потрясениям.

"Мир, Европа и Испания уже были в этой точке раньше. 23 года назад другая администрация США втянула нас в войну на Ближнем Востоке … Война в Ираке вызвала резкий рост джихадистского терроризма, серьёзный миграционный кризис в Восточном Средиземноморье и общее повышение цен на энергоносители, а значит - и на потребительскую корзину, то есть на стоимость жизни", - заявил Санчес на пресс-конференции.

По его словам, тогда операция подавалась как якобы способ устранить оружие массового уничтожения и обеспечить глобальную безопасность, однако в итоге привела к "противоположному эффекту".

Санчес подчеркнул, что и нынешняя эскалация уже влечет за собой серьезные последствия. Он обратил внимание на угрозу судоходству через Ормузский пролив , через который до недавнего времени проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

"Никто не знает с уверенностью, что произойдет дальше, не ясны даже цели тех, кто нанес первый удар", - заявил глава правительства, добавив, что мир должен быть готов к сценарию "долгой войны" с последствиями.

Премьер заявил, что Испания выступает против разрушения международного права и против идеи, что мировые проблемы можно решать бомбами. Премьер напомнил, что крупные войны часто вспыхивают из-за цепочки просчетов и ошибок, и призвал вовлеченные стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к дипломатии.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.