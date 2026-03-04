Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании сравнил конфликт с Ираном с ошибкой войны в Ираке - РИА Новости, 04.03.2026
11:54 04.03.2026
Премьер Испании сравнил конфликт с Ираном с ошибкой войны в Ираке
в мире
иран
сша
испания
педро санчес
али хаменеи
владимир путин
Премьер Испании сравнил конфликт с Ираном с ошибкой войны в Ираке

Премьер Испании Санчес сравнил конфликт вокруг Ирана с войной в Ираке

МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес сравнил текущий конфликт вокруг Ирана с войной в Ираке 2003 года, заявив, что подобные военные решения в прошлом уже привели к росту нестабильности, терроризма и экономическим потрясениям.
"Мир, Европа и Испания уже были в этой точке раньше. 23 года назад другая администрация США втянула нас в войну на Ближнем Востоке… Война в Ираке вызвала резкий рост джихадистского терроризма, серьёзный миграционный кризис в Восточном Средиземноморье и общее повышение цен на энергоносители, а значит - и на потребительскую корзину, то есть на стоимость жизни", - заявил Санчес на пресс-конференции.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
Вчера, 10:54
По его словам, тогда операция подавалась как якобы способ устранить оружие массового уничтожения и обеспечить глобальную безопасность, однако в итоге привела к "противоположному эффекту".
Санчес подчеркнул, что и нынешняя эскалация уже влечет за собой серьезные последствия. Он обратил внимание на угрозу судоходству через Ормузский пролив, через который до недавнего времени проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.
"Никто не знает с уверенностью, что произойдет дальше, не ясны даже цели тех, кто нанес первый удар", - заявил глава правительства, добавив, что мир должен быть готов к сценарию "долгой войны" с последствиями.
Премьер заявил, что Испания выступает против разрушения международного права и против идеи, что мировые проблемы можно решать бомбами. Премьер напомнил, что крупные войны часто вспыхивают из-за цепочки просчетов и ошибок, и призвал вовлеченные стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к дипломатии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
Вчера, 08:00
 
