Испания не станет соучастником войны на Ближнем Востоке, заявил премьер
Испания не станет соучастником войны на Ближнем Востоке, заявил премьер - РИА Новости, 04.03.2026
Испания не станет соучастником войны на Ближнем Востоке, заявил премьер
Испания не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям, даже под угрозой возможных последствий, заявил... РИА Новости, 04.03.2026
Испания не станет соучастником войны на Ближнем Востоке, заявил премьер
Санчес: Испания не станет соучастником войны из страха перед последствиями
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Испания не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям, даже под угрозой возможных последствий, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Вчера президент США Дональд Трамп
пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией
на фоне отказа Мадрида
предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране
.
"Мы не будем соучастниками чего-то, что вредно для мира и противоречит нашим ценностям и интересам, просто из страха перед чьими-то репрессалиями", - сказал премьер Испании.
Санчес
подчеркнул, что позиция правительства "ясна и последовательна" и сводится к формуле "нет войне". По его словам, задача властей - улучшать жизнь граждан, а не втягивать страну в конфликты, которые ведут к росту цен, экономической нестабильности и угрозе безопасности.
Премьер отметил, что Испания продолжит добиваться прекращения боевых действий и дипломатического урегулирования, а также будет работать с европейскими союзниками и странами региона, выступающими за мир и соблюдение международного права.
США и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин
заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.