Испания не станет соучастником войны на Ближнем Востоке, заявил премьер

МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Испания не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям, даже под угрозой возможных последствий, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы не будем соучастниками чего-то, что вредно для мира и противоречит нашим ценностям и интересам, просто из страха перед чьими-то репрессалиями", - сказал премьер Испании.

Санчес подчеркнул, что позиция правительства "ясна и последовательна" и сводится к формуле "нет войне". По его словам, задача властей - улучшать жизнь граждан, а не втягивать страну в конфликты, которые ведут к росту цен, экономической нестабильности и угрозе безопасности.

Премьер отметил, что Испания продолжит добиваться прекращения боевых действий и дипломатического урегулирования, а также будет работать с европейскими союзниками и странами региона, выступающими за мир и соблюдение международного права.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока . Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве . В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.