Испания не станет соучастником войны на Ближнем Востоке, заявил премьер - РИА Новости, 04.03.2026
13:48 04.03.2026
Испания не станет соучастником войны на Ближнем Востоке, заявил премьер
Испания не станет соучастником войны на Ближнем Востоке, заявил премьер

Санчес: Испания не станет соучастником войны из страха перед последствиями

Флаг Испании. Архивное фото
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Испания не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям, даже под угрозой возможных последствий, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Вчера президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Глава МИД Испании ответил на угрозы США
Вчера, 12:43
"Мы не будем соучастниками чего-то, что вредно для мира и противоречит нашим ценностям и интересам, просто из страха перед чьими-то репрессалиями", - сказал премьер Испании.
Санчес подчеркнул, что позиция правительства "ясна и последовательна" и сводится к формуле "нет войне". По его словам, задача властей - улучшать жизнь граждан, а не втягивать страну в конфликты, которые ведут к росту цен, экономической нестабильности и угрозе безопасности.
Премьер отметил, что Испания продолжит добиваться прекращения боевых действий и дипломатического урегулирования, а также будет работать с европейскими союзниками и странами региона, выступающими за мир и соблюдение международного права.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дым в Тегеране после удара - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Премьер Испании сравнил конфликт с Ираном с ошибкой войны в Ираке
Вчера, 11:54
 
Пресс-центр
