18:06 04.03.2026
"Вывели из строя". Шаг Ирана против США напугал Запад
"Вывели из строя". Шаг Ирана против США напугал Запад
Последствия длительной блокады поставок через Ормузский пролив будут ощущаться по всему миру, пишет Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 04.03.2026
NZZ: последствия блокировки Ормузского пролива будут ощущаться по всему миру

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Последствия длительной блокады поставок через Ормузский пролив будут ощущаться по всему миру, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Ранее 2-ого марта Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари на фоне конфликта с США и Израилем пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
"Операция против Ирана вывела из строя регион Персидского залива — один из ключевых узлов международного грузосообщения. Это проблема не только для десятков тысяч пассажиров, застрявших в пути, но и для мировой логистики. Цепочки поставок — это кровеносная система глобальной экономики. И на одном из ее главных "сосудов" возникает угроза "инфаркта", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, конфликт США и Израиля с Ираном может существенно ударить по главным "артериям" поставки энергетического сырья.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
