https://ria.ru/20260304/iran-2078529422.html
На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли 80 тел
На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли 80 тел - РИА Новости, 04.03.2026
На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли 80 тел
Около 80 тел найдены на месте затопления корабля ВМС Ирана, сообщил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:09:00+03:00
2026-03-04T17:09:00+03:00
2026-03-04T17:36:00+03:00
в мире
шри-ланка
иран
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078489418_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c3af4b0313fadebaa844994e8ff1547.jpg
https://ria.ru/20260304/udar-2078497469.html
шри-ланка
иран
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078489418_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f9716ba17c493eb6d34ac3750cbc88e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, иран, индия
В мире, Шри-Ланка, Иран, Индия
На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли 80 тел
На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли около 80 тел
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар - РИА Новости.
Около 80 тел найдены на месте затопления корабля ВМС Ирана, сообщил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana
.
Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки
Виджита Хератх сообщал, что ВМС и ВВС острова оказали помощь тонущему кораблю военно-морского флота Ирана
, не менее 30 человек с борта направлены в больницу на острове.
"Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки американской военной подводной лодки", - приводит издание слова замминистра.
Замглавы МИД Шри-Ланки отметил, что потопленное иранское судно направлялось обратно в Иран из порта на востоке Индии
.
Как сообщало издание Daily Mirror, иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете, в результате инцидента по меньшей мере 101 моряк числится пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.