На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли 80 тел
17:09 04.03.2026 (обновлено: 17:36 04.03.2026)
На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли 80 тел
Около 80 тел найдены на месте затопления корабля ВМС Ирана, сообщил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
шри-ланка
иран
индия
шри-ланка
иран
индия
в мире, шри-ланка, иран, индия
В мире, Шри-Ланка, Иран, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар - РИА Новости. Около 80 тел найдены на месте затопления корабля ВМС Ирана, сообщил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Арун Хемачандра изданию Ada Derana.
Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Хератх сообщал, что ВМС и ВВС острова оказали помощь тонущему кораблю военно-морского флота Ирана, не менее 30 человек с борта направлены в больницу на острове.
"Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки американской военной подводной лодки", - приводит издание слова замминистра.
Замглавы МИД Шри-Ланки отметил, что потопленное иранское судно направлялось обратно в Иран из порта на востоке Индии.
Как сообщало издание Daily Mirror, иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете, в результате инцидента по меньшей мере 101 моряк числится пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.
В миреШри-ЛанкаИранИндия
 
 
