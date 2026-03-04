На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли 80 тел

"Около 80 тел уже извлечено с иранского военно-морского корабля IRIS Dena, затонувшего у берегов Шри-Ланки после атаки американской военной подводной лодки", - приводит издание слова замминистра.

Как сообщало издание Daily Mirror, иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете, в результате инцидента по меньшей мере 101 моряк числится пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.