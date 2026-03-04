США обеспокоены влиянием ударов по Ирану на энергетические рынки, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. В администрации США внимательно следят за экономическими последствиями военной операции против Ирана и признают растущие риски для энергетических рынков, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в Белом доме.

По словам собеседника издания, обеспокоенность связана с тем, что по мере расширения военной кампании давление на энергетические рынки может усилиться. "Возникает растущая обеспокоенность тем, что в ближайшие дни энергетические рынки могут столкнуться с дополнительным давлением по мере того, как военная кампания усиливается и расширяется географически", — отметил источник.