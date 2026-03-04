Рейтинг@Mail.ru
США обеспокоены влиянием ударов по Ирану на энергетические рынки, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
11:41 04.03.2026
США обеспокоены влиянием ударов по Ирану на энергетические рынки, пишут СМИ
США обеспокоены влиянием ударов по Ирану на энергетические рынки, пишут СМИ

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. В администрации США внимательно следят за экономическими последствиями военной операции против Ирана и признают растущие риски для энергетических рынков, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в Белом доме.
По словам собеседника издания, обеспокоенность связана с тем, что по мере расширения военной кампании давление на энергетические рынки может усилиться. "Возникает растущая обеспокоенность тем, что в ближайшие дни энергетические рынки могут столкнуться с дополнительным давлением по мере того, как военная кампания усиливается и расширяется географически", — отметил источник.
Он подчеркнул, что особое значение имеет ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. "Доступ к Ормузскому проливу жизненно важен для поставок как природного газа, так и нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии", — добавил собеседник Politico.
На фоне роста цен на нефть уже начали увеличиваться и цены на бензин в США, отмечает издание. При этом страховые компании повышают тарифы для танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а в ряде случаев отказываются страховать такие рейсы, что может замедлить морские перевозки нефти.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС при необходимости как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
