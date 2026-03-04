Рейтинг@Mail.ru
В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана
09:54 04.03.2026 (обновлено: 16:27 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/iran-2078379117.html
В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана
В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана
Иранские военнослужащие атаковали американский эсминец в Индийском океане, передает Tasnim. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:54:00+03:00
2026-03-04T16:27:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
владимир путин
али хаменеи
В мире, США, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Красный полумесяц
В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Иранские военнослужащие атаковали американский эсминец в Индийском океане, передает Tasnim.
«

"Мощным ударом была завершена ракетная операция ВМС Корпуса стражей исламской революции против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана", — говорится в сообщении.

По данным агентства, КСИР ударил по эсминцу ракетами Qadr 380 и Talaiyeh. В этот момент он был на дозаправке от топливного судна на удалении 650 километров от берегов Ирана.
Тегеран подчеркивал, что атаками на американские объекты реализует право на самооборону и продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
