В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана

"Мощным ударом была завершена ракетная операция ВМС Корпуса стражей исламской революции против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана", — говорится в сообщении.

Тегеран подчеркивал, что атаками на американские объекты реализует право на самооборону и продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.