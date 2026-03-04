В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана

ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Иранские военнослужащие атаковали американский эсминец в Индийском океане, передает Tasnim.
«
"Мощным ударом была завершена ракетная операция ВМС Корпуса стражей исламской революции против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана", — говорится в сообщении.
По данным агентства, КСИР ударил по эсминцу ракетами Qadr 380 и Talaiyeh. В этот момент он был на дозаправке от топливного судна на удалении 650 километров от берегов Ирана.
Тегеран подчеркивал, что атаками на американские объекты реализует право на самооборону и продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.