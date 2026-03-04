https://ria.ru/20260304/iran-2078337226.html
Ульянов объяснил, зачем Иран обогащал уран до 60 процентов
Ульянов объяснил, зачем Иран обогащал уран до 60 процентов
Ульянов объяснил, зачем Иран обогащал уран до 60 процентов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и западные аналитики не понимают, что обогащение Ираном урана до 60% является местью за давление и санкции Запада,... РИА Новости, 04.03.2026
иран
россия
вена
Ульянов объяснил, зачем Иран обогащал уран до 60 процентов
