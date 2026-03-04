Ульянов объяснил, зачем Иран обогащал уран до 60 процентов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и западные аналитики не понимают, что обогащение Ираном урана до 60% является местью за давление и санкции Запада, считает представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.