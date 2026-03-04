Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Футболистки сборной России до 19 лет нанесли крупное поражение команде Иордании на турнире Bee Girls Cup, который проходит в Анталье.

Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок. Мячи забили Даниелла Петрова (12-я минута), София Дениско (21) и Екатерина Кривенко (25). На 78-й минуте Екатерина Сергеева не реализовала пенальти.