Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании
Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании
04.03.2026

Футболистки сборной России до 19 лет нанесли крупное поражение команде Иордании на турнире Bee Girls Cup, который проходит в Анталье.
2026-03-04T01:08:00+03:00
2026-03-04T01:08:00+03:00
2026-03-04T01:08:00+03:00
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Футболистки сборной России до 19 лет нанесли крупное поражение команде Иордании на турнире Bee Girls Cup, который проходит в Анталье.
Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок. Мячи забили Даниелла Петрова (12-я минута), София Дениско (21) и Екатерина Кривенко (25). На 78-й минуте Екатерина Сергеева не реализовала пенальти.
В заключительном матче турнира сборная России сыграет со сборной Таиланда 6 марта.