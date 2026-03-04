Рейтинг@Mail.ru
Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:08 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iordaniya-2078332116.html
Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании
Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании
Футболистки сборной России до 19 лет нанесли крупное поражение команде Иордании на турнире Bee Girls Cup, который проходит в Анталье. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T01:08:00+03:00
2026-03-04T01:08:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585486011_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_b3319a59bca3e325955e319721aa96c7.jpg
https://ria.ru/20260304/barsa-2078331425.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585486011_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_3518611c2e58adef79eb5defdb7668d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Футбол, Спорт
Футболистки сборной России U-19 разгромили сверстниц из Иордании

Футболистки сборной России до 19 лет разгромили Иорданию на турнире в Турции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМяч Лиги наций УКФА
Мяч Лиги наций УКФА - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Футболистки сборной России до 19 лет нанесли крупное поражение команде Иордании на турнире Bee Girls Cup, который проходит в Анталье.
Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок. Мячи забили Даниелла Петрова (12-я минута), София Дениско (21) и Екатерина Кривенко (25). На 78-й минуте Екатерина Сергеева не реализовала пенальти.
В заключительном матче турнира сборная России сыграет со сборной Таиланда 6 марта.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Барселона" разгромила "Атлетико", но вылетела из Кубка Испании
01:04
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала