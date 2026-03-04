В Госдуме заявили о несправедливости неприменения принципов МОК к россиянам

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Декларируемые Международным олимпийским комитетом (МОК) принципы равноправия в спорте не работают в отношении российских атлетов, для которых создаются "какие-то особые правила", заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Во вторник МОК заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".

"Остается непонятным только одно: а почему эти – безусловно разумные – правила не распространяются на россиян? Получается, есть часть участников, для которых эти правила работают, и есть другая часть, для которых правила какие-то особенные? Как в таком случае это соотносится с олимпийским принципом равноправия?" - задался вопросами Хамитов

Он отметил, что представители МОК на этот раз произносят на удивление разумные слова, и спорт действительно должен оставаться маяком надежды.

"Спорить с этим было бы глупо, учитывая, что на протяжении всей истории человечества спорт был территорией добра, согласия и равноправия", - добавил депутат.

Хамитов подчеркнул, что известны случаи, когда даже во время больших войн стороны устраивали краткое перемирие ради спортивных матчей - то есть что бы ни происходило в мире, на соревнованиях всегда царит атмосфера если и не дружбы, то по крайней мере взаимного уважения и соблюдения мирных договоренностей.

"Хотя, может быть, такие заявления – как раз и есть своего рода "пробные камни" для последующего снятия санкций с российских спортсменов? Абсурдность таких запретов стала уже слишком очевидной для всех", - сказал он.

По словам парламентария, если Олимпийский комитет таким образом готовит почву для полноценного возвращения россиян на международные соревнования со своей атрибутикой – это можно только приветствовать.

Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России . Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом военных действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине