В Госдуме заявили о несправедливости неприменения принципов МОК к россиянам - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
10:50 04.03.2026
В Госдуме заявили о несправедливости неприменения принципов МОК к россиянам
спорт, россия, украина, пекин, амир хамитов, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), госдума рф
Спорт, Россия, Украина, Пекин, Амир Хамитов, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Госдума РФ
В Госдуме заявили о несправедливости неприменения принципов МОК к россиянам

Хамитов: декларируемые МОК принципы равноправия не применяются к россиянам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги МОК и России
Флаги МОК и России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Декларируемые Международным олимпийским комитетом (МОК) принципы равноправия в спорте не работают в отношении российских атлетов, для которых создаются "какие-то особые правила", заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Во вторник МОК заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".
"Остается непонятным только одно: а почему эти – безусловно разумные – правила не распространяются на россиян? Получается, есть часть участников, для которых эти правила работают, и есть другая часть, для которых правила какие-то особенные? Как в таком случае это соотносится с олимпийским принципом равноправия?" - задался вопросами Хамитов.
Он отметил, что представители МОК на этот раз произносят на удивление разумные слова, и спорт действительно должен оставаться маяком надежды.
"Спорить с этим было бы глупо, учитывая, что на протяжении всей истории человечества спорт был территорией добра, согласия и равноправия", - добавил депутат.
Хамитов подчеркнул, что известны случаи, когда даже во время больших войн стороны устраивали краткое перемирие ради спортивных матчей - то есть что бы ни происходило в мире, на соревнованиях всегда царит атмосфера если и не дружбы, то по крайней мере взаимного уважения и соблюдения мирных договоренностей.
"Хотя, может быть, такие заявления – как раз и есть своего рода "пробные камни" для последующего снятия санкций с российских спортсменов? Абсурдность таких запретов стала уже слишком очевидной для всех", - сказал он.
По словам парламентария, если Олимпийский комитет таким образом готовит почву для полноценного возвращения россиян на международные соревнования со своей атрибутикой – это можно только приветствовать.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом военных действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Кроме того, МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса национального олимпийского комитета за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.
СпортРоссияУкраинаПекинАмир ХамитовМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Госдума РФ
 
