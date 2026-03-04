Рейтинг@Mail.ru
04.03.2026

КПРФ предложила увеличить лимиты выплат по ОСАГО при ДТП
05:47 04.03.2026
КПРФ предложила увеличить лимиты выплат по ОСАГО при ДТП
КПРФ предложила увеличить лимиты выплат по ОСАГО при ДТП - РИА Новости, 04.03.2026
КПРФ предложила увеличить лимиты выплат по ОСАГО при ДТП
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили увеличить с 400 тысяч рублей до 700 тысяч рублей лимит выплат на ремонт автомобиля по ОСАГО в случае ДТП и до 800 тысяч... РИА Новости, 04.03.2026
общество
авто, госдума рф, кпрф, осаго, общество
Авто, Госдума РФ, КПРФ, ОСАГО, Общество
КПРФ предложила увеличить лимиты выплат по ОСАГО при ДТП

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили увеличить с 400 тысяч рублей до 700 тысяч рублей лимит выплат на ремонт автомобиля по ОСАГО в случае ДТП и до 800 тысяч рублей лимит выплат за вред жизни и здоровью, а также ввести ежегодную индексацию этих выплат.
Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму в среду. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россиянам объяснили, для кого с 1 апреля снизится стоимость ОСАГО
24 февраля, 01:49
"Законопроект предусматривает увеличение страховых лимитов по вреду жизни и здоровью - с 500 тысяч до 800 тысяч рублей, по имуществу - с 400 тысяч до 700 тысяч рублей, а также введение механизма ежегодной индексации страховых сумм с учетом индекса потребительских цен (базовой инфляции)", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.
В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев отметил, что установленные лимиты максимальной суммы выплат давно не соответствуют размерам ущерб ввиду подорожавших работ по восстановлению машины, запчастей, медицинских услуг, если они требуются. Он также добавил, что лимиты страховых выплат по ОСАГО не индексировались с 2014 года, при этом цена на страховку каждый год продолжает расти.
"В результате человек, и без того пострадавший, должен еще доплачивать сам, чтобы поправить здоровье и восстановить свое авто. Это неправильная ситуация. Когда дорожает все, кроме гарантий возмещения ущерба. Еще и единая методика определения размера расходов на ремонт не всегда адекватно отображает размер ущерба", - констатировал политик.
Меню выбора операций в офисе страховой компании - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В России снизилась средняя стоимость ОСАГО
20 февраля, 17:01
 
