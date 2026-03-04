Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил о давлении ЕК на Киев для восстановления поставок по "Дружбе" - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/fitso-2078495583.html
Фицо заявил о давлении ЕК на Киев для восстановления поставок по "Дружбе"
Фицо заявил о давлении ЕК на Киев для восстановления поставок по "Дружбе" - РИА Новости, 04.03.2026
Фицо заявил о давлении ЕК на Киев для восстановления поставок по "Дружбе"
Еврокомиссия давит на Украину для того, чтобы поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были восстановлены, поскольку это единственная возможность снабдить Европу РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:41:00+03:00
2026-03-04T15:41:00+03:00
в мире
европа
словакия
украина
роберт фицо
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
https://ria.ru/20260303/zelenskij-2078111570.html
европа
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Мирный план США по Украине
Фицо заявил о давлении ЕК на Киев для восстановления поставок по "Дружбе"

Фицо: ЕК давит на Украину для восстановления поставок нефти по «Дружбе»

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 4 мар - РИА Новости. Еврокомиссия давит на Украину для того, чтобы поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были восстановлены, поскольку это единственная возможность снабдить Европу этим стратегически важным сырьем, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Сразу все поняли, что Словакия и Венгрия были правы, потому что нефтепровод "Дружба" - это единственная возможность снабдить Европу нефтью. Хватило лишь того, что Катар остановил поставки сжиженного природного газа, нервозность в Ормузском проливе, и все сразу с надеждой смотрят на нефтепровод "Дружба". Я рад, что не только мы боремся за восстановление поставок нефти, сегодня мы свидетели давления со стороны Европейской комиссии", - сказал Фицо на пресс-конференции.
Он сообщил, что вчера в разговоре с Владимиром Зеленским председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о возобновлении поставок нефти по "Дружбе".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе"
3 марта, 10:20
 
В миреЕвропаСловакияУкраинаРоберт ФицоВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала