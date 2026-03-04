https://ria.ru/20260304/fitso-2078495583.html
Фицо заявил о давлении ЕК на Киев для восстановления поставок по "Дружбе"
Фицо заявил о давлении ЕК на Киев для восстановления поставок по "Дружбе"
Еврокомиссия давит на Украину для того, чтобы поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" были восстановлены, поскольку это единственная возможность снабдить Европу РИА Новости, 04.03.2026
Фицо заявил о давлении ЕК на Киев для восстановления поставок по "Дружбе"
