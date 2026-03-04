Призер Олимпиады Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане.

В финале он показал результат 2 минуты 58,6 секунды. Вторым стал швейцарец Тома Бюссар (отставание 1,2 секунды), третьим - испанец От Феррер Мартинес (+1,6).

Россиянин поднялся на вторую строчку спринтерского зачета Кубка мира, набрав 262 балла. Лидирует швейцарец Йон Кистлер (284), третьим идет Феррер Мартинес (255).

В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в этой дисциплине серебро и стал единственным российским призером Игр. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.