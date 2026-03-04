Рейтинг@Mail.ru
Призер Олимпиады Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму
13:54 04.03.2026
Призер Олимпиады Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму
Призер Олимпиады Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму
Россиянин Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане.
2026
Никита Филиппов, Ски-альпинизм

Призер Олимпиады Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане.
В финале он показал результат 2 минуты 58,6 секунды. Вторым стал швейцарец Тома Бюссар (отставание 1,2 секунды), третьим - испанец От Феррер Мартинес (+1,6).
Россиянин поднялся на вторую строчку спринтерского зачета Кубка мира, набрав 262 балла. Лидирует швейцарец Йон Кистлер (284), третьим идет Феррер Мартинес (255).
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в этой дисциплине серебро и стал единственным российским призером Игр. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.
Чемпионат Европы завершится 8 марта. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ски-альпинист Филиппов получит от властей Камчатки квартиру за медаль ОИ
2 марта, 07:23
 
