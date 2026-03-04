https://ria.ru/20260304/es-2078489035.html
В ЕС заявили, что готовы защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа
В ЕС заявили, что готовы защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа - РИА Новости, 04.03.2026
В ЕС заявили, что готовы защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа
Евросоюз готов защищать интересы Испании на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые договоренности с Мадридом, заявил в соцсети X глава... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:26:00+03:00
2026-03-04T15:26:00+03:00
2026-03-04T15:26:00+03:00
в мире
испания
мадрид
иран
дональд трамп
антониу кошта
педро санчес
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260304/frantsiya-2078485110.html
https://ria.ru/20260304/ispaniya-2078479787.html
испания
мадрид
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мадрид, иран, дональд трамп, антониу кошта, педро санчес, евросовет, евросоюз
В мире, Испания, Мадрид, Иран, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Педро Санчес, Евросовет, Евросоюз
В ЕС заявили, что готовы защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа
Глава Евросовета Кошта: ЕС готов защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа