В ЕС заявили, что готовы защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа - РИА Новости, 04.03.2026
15:26 04.03.2026
В ЕС заявили, что готовы защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа
2026-03-04T15:26:00+03:00
2026-03-04T15:26:00+03:00
в мире
испания
мадрид
иран
дональд трамп
антониу кошта
педро санчес
евросовет
испания
мадрид
иран
в мире, испания, мадрид, иран, дональд трамп, антониу кошта, педро санчес, евросовет, евросоюз
В мире, Испания, Мадрид, Иран, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Педро Санчес, Евросовет, Евросоюз
В ЕС заявили, что готовы защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа

Глава Евросовета Кошта: ЕС готов защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Евросоюз готов защищать интересы Испании на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые договоренности с Мадридом, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.
Во вторник Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
"Я только что провел телефонный разговор с председателем правительства Испании Педро Санчесом, чтобы выразить полную солидарность ЕС с Испанией. Европейский союз всегда будет обеспечивать полную защиту интересов своих государств-членов", - сказано в публикации.
Ранее в среду глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о том, что Мадрид не ожидает последствий после угроз Трампа прекратить торговые отношения с королевством из-за позиции Мадрида по конфликту вокруг Ирана.
В миреИспанияМадридИранДональд ТрампАнтониу КоштаПедро СанчесЕвросоветЕвросоюз
 
 
