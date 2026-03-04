Рейтинг@Mail.ru
Армия Эпштейна атакует будущее - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/epshteyn-2078263893.html
Армия Эпштейна атакует будущее
Армия Эпштейна атакует будущее - РИА Новости, 04.03.2026
Армия Эпштейна атакует будущее
Порой новости из разных частей света попадают в трагический унисон и звучат словно мрачный бетховенский аккорд. На выходных высокоточные израильские войска в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:00:00+03:00
2026-03-04T08:00:00+03:00
аналитика
россия
украина
иран
сша
владимир зеленский
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078260586_268:311:1536:1024_1920x0_80_0_0_75988dfac6815070eecb3120810221d8.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077722012.html
https://ria.ru/20260219/odessa-2075628775.html
https://ria.ru/20260226/zakharova-2076873131.html
россия
украина
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078260586_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_810136c8fe755bb396ba1120f31732e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, украина, иран, сша, владимир зеленский, джеффри эпштейн
Аналитика, Россия, Украина, Иран, США, Владимир Зеленский, Джеффри Эпштейн

Армия Эпштейна атакует будущее

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Порой новости из разных частей света попадают в трагический унисон и звучат словно мрачный бетховенский аккорд. На выходных высокоточные израильские войска в ходе "гуманитарной интервенции" так "удачно" отстрелялись по иранской школе, что убили более 160 человек. Подавляющее большинство погибших — маленькие девочки. Фотографии свежих могил и розового рюкзачка, заляпанного кровью, обошли все мировые СМИ.
Иранский интеллектуал очень точно определил ситуацию, сказав, что его страна сражается сейчас с армией Эпштейна. Действительно, в массовых убийствах иранских детей прослеживаются очевидные параллели с адским островом, на котором развлекались западные элитарии.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Глава МИД Ирана назвал удар по школе в стране бойней
1 марта, 19:57
А на следующий день лидер киевских нацистов Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей без согласия родителей. Теперь полиция и спецподразделение "Белый ангел" смогут отрывать малышей у матерей и увозить их в неизвестность на совершенно законных основаниях.
Сам Зеленский при этом многократно фигурирует в пресловутых файлах Эпштейна. Его связывают с незаконным трафиком женщин и детей на Запад. Упоминается также его дружок Жан-Люк Брюнель — этот деятель поставлял Эпштейну несовершеннолетних "моделей", сел в тюрьму и там покончил с собой.
Внимание, вопрос: а зачем Зеленскому и его шайке все эти дети? Для каких, собственно, целей они воруют их у родителей? Люди на освобожденных территориях рассказывают жуткие истории про то, как представители "Белого ангела" отнимали малышей у родителей, стреляли по тем, кто пытался сбежать. Известна и такса: за каждого ребенка силовики получают от режима по 25 тысяч гривен (где-то 45 тысяч рублей на наши деньги).
Зачем это все? Куда на самом деле увозят этих детей? Что с ними делают? Хорошая тема для западных правозащитников. Но нет, там заняты другим. Там на все лады проклинают Россию: якобы мы похищаем украинских детей.
Эта антироссийская информкампания выглядит натуральной дымовой завесой для преступлений западных элитариев. Очень характерно, что прокурор МУС, выписавший ордера на арест президента Путина и уполномоченной по защите прав ребенка Марии Львовой-Беловой, сделал это сразу после того, как из английской тюрьмы выпустили его брата. Тот был депутатом британского парламента, а сидел в тюрьме за педофилию. Ну что ты будешь делать! Опять эта тема всплывает.
Не секрет, что миллионы семей, проживающих на востоке Украины и на новых российских территориях, ждут своего освобождения. Люди готовы годами сидеть в подвалах и прятаться от обстрелов, лишь бы в конце концов стать Россией. Но киевский режим начал шантажировать их самым бесчеловечным образом — отнимая их детей, чтобы заставить их переехать на территории, еще подконтрольные Зеленскому.
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Одессе раскрыли схему вывоза детей-сирот с Украины на Запад
19 февраля, 23:49
Дети, спасенные Россией из зоны боевых действий, сегодня лечатся в российских санаториях, отдыхают в наших детских лагерях, ходят в школу. Их либо усыновляют, либо — по запросу с Украины — передают родственникам. Про них снимают фильмы, берут у них интервью, они всегда на виду. Та же Львова-Белова усыновила подростка из Мариуполя и регулярно выкладывает его фотографии.
А вот что происходит с детьми, которых утащили из их семей "Белые ангелы", мы просто не знаем. Сведений о них ноль, зеро. Удается ли им воссоединиться потом с родителями, вывозят ли их на Запад, попадают ли они в приемные семьи, что с ними там делают — об этом никто ничего не знает.
Дети — будущее страны, и сегодня шайка Зеленского это будущее сознательно продает и уничтожает. Ни в чем так не выражается ненависть киевских к Украине, как в этом бесчеловечном законе.
Злой иронией выглядит то, что в понедельник заседание Совбеза ООН возглавляла жена президента США. Бывшая модель (злые языки говорят, что познакомил ее с Трампом все тот же Эпштейн) говорила про права ребенка и защиту детей.
Но ведь это западная элита и ее прихвостни калечат и убивают детей, что называется, в прямом эфире. Как насчет права ребенка на то, чтобы расти в своей семье, уважаемая Мелания? Что там с его правом на жизнь?
Похоже, эти вопросы реально интересуют лишь нас. Только Россия, сохранившая в наш жестокий век милосердие и доброту, может спасти и спасает тысячи детей из лап армии Эпштейна.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева
26 февраля, 13:36
 
АналитикаРоссияУкраинаИранСШАВладимир ЗеленскийДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала