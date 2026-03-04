Рейтинг@Mail.ru
Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
11:59 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/epshtejn-2078413811.html
Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ
Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ
Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс вошел в число тех, кто во вторник давал показания по продолжающемуся расследованию дела скандально... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:59:00+03:00
2026-03-04T11:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560013_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_8ea278bfa6a3196cd98c7db73f2c3873.jpg
https://ria.ru/20260303/klinton-2078063777.html
https://ria.ru/20260225/gejts-2076546153.html
Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ

CBS: Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс вошел в число тех, кто во вторник давал показания по продолжающемуся расследованию дела скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, пишет CBS.
"Соучредитель Microsoft Билл Гейтс входит в число семи человек, которых во вторник вызвали дать показания перед комитетом по надзору и правительственной реформе палаты представителей в связи с продолжающимся расследованием дела осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна", - пишет СМИ.
Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона во время заседания в конгрессе в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна
3 марта, 03:15
Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США, в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами
25 февраля, 07:06
 
В мире США Нью-Йорк (город) Флорида Джеффри Эпштейн Билл Гейтс Microsoft Corporation
 
 
