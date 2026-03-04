Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс вошел в число тех, кто во вторник давал показания по продолжающемуся расследованию дела скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, пишет CBS.
"Соучредитель Microsoft Билл Гейтс входит в число семи человек, которых во вторник вызвали дать показания перед комитетом по надзору и правительственной реформе палаты представителей в связи с продолжающимся расследованием дела осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна", - пишет СМИ.
Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США, в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
