Эксперт высказалась о возможном получении Киевом ядерного оружия

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможное получение Киевом ядерного оружия из рук Лондона или Парижа, равно как представление появления такого вооружения в виде самостоятельной разработки Украины, будет являться нарушением договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Даже в том случае, если появление у Украины ядерного оружия будет представлено как результат разработки самих украинцев, это все равно нарушение ДНЯО уже со стороны Украины", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, даже если Украина предварительно выйдет из ДНЯО в соответствии с порядком статьи 10 договора, это может вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества и повлечь для нее серьезные последствия.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Позднее Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.