Эксперт высказалась о возможном получении Киевом ядерного оружия

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможное получение Киевом ядерного оружия из рук Лондона или Парижа, равно как представление появления такого вооружения в виде самостоятельной разработки Украины, будет являться нарушением договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

По словам эксперта, даже если Украина предварительно выйдет из ДНЯО в соответствии с порядком статьи 10 договора, это может вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества и повлечь для нее серьезные последствия.