Рейтинг@Mail.ru
Эксперт высказалась о возможном получении Киевом ядерного оружия - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ekspert-2078364865.html
Эксперт высказалась о возможном получении Киевом ядерного оружия
Эксперт высказалась о возможном получении Киевом ядерного оружия - РИА Новости, 04.03.2026
Эксперт высказалась о возможном получении Киевом ядерного оружия
Возможное получение Киевом ядерного оружия из рук Лондона или Парижа, равно как представление появления такого вооружения в виде самостоятельной разработки... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T08:36:00+03:00
2026-03-04T08:36:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
российская академия наук
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077740199.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, российская академия наук, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Российская академия наук, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Эксперт высказалась о возможном получении Киевом ядерного оружия

Ромашкина: получение Киевом ядерного оружия будет нарушением ДНЯО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможное получение Киевом ядерного оружия из рук Лондона или Парижа, равно как представление появления такого вооружения в виде самостоятельной разработки Украины, будет являться нарушением договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Даже в том случае, если появление у Украины ядерного оружия будет представлено как результат разработки самих украинцев, это все равно нарушение ДНЯО уже со стороны Украины", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, даже если Украина предварительно выйдет из ДНЯО в соответствии с порядком статьи 10 договора, это может вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества и повлечь для нее серьезные последствия.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Позднее Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
2 марта, 08:00
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийРоссийская академия наукСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала