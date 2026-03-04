Вывозной рейс доставил из Дубая в Екатеринбург 222 уральца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс авиакомпании "Уральских авиалиний" доставил 222 уральца из Дубая в Екатеринбург, сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что вывозной рейс из аэропорта Дубая "Аль-Мактум" приземлился в среду в столице Урала в 6.13 мск с полной загрузкой.

"На борту самолета Airbus А321 прибыло 222 пассажира: 186 взрослых, 34 ребенка, два младенца, из числа не вылетевших на рейсах за 28 февраля и 1 марта", - уточнили в пресс-службе.

Пакистана, Афганистана, Узбекистана и Маршрут проходил через воздушное пространство Омана Казахстана с дополнительной технической посадкой в Навои Узбекистана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.