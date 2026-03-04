Рейтинг@Mail.ru
Вывозной рейс доставил из Дубая в Екатеринбург 222 уральца - РИА Новости, 04.03.2026
07:08 04.03.2026
Вывозной рейс доставил из Дубая в Екатеринбург 222 уральца
Первый вывозной рейс авиакомпании "Уральских авиалиний" доставил 222 уральца из Дубая в Екатеринбург, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 04.03.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс авиакомпании "Уральских авиалиний" доставил 222 уральца из Дубая в Екатеринбург, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Первый вывозной рейс "Уральских авиалиний" доставил 222 уральца из Дубая в Екатеринбург", - говорится в сообщении.
Самолеты авиакомпаний Россия и Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Москву прибыл вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби
06:27
Отмечается, что вывозной рейс из аэропорта Дубая "Аль-Мактум" приземлился в среду в столице Урала в 6.13 мск с полной загрузкой.
"На борту самолета Airbus А321 прибыло 222 пассажира: 186 взрослых, 34 ребенка, два младенца, из числа не вылетевших на рейсах за 28 февраля и 1 марта", - уточнили в пресс-службе.
Маршрут проходил через воздушное пространство Омана, Пакистана, Афганистана, Узбекистана и Казахстана с дополнительной технической посадкой в Навои Узбекистана.
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ
01:42
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая прибыл в Москву
Вчера, 19:49
 
В миреДубайУзбекистанСШАУральские авиалинииВоенная операция США и Израиля против ИранаЕкатеринбург
 
 
