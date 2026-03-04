Рейтинг@Mail.ru
На Украине врачи подделывали призывникам анализы на ВИЧ для снятия с учета - РИА Новости, 04.03.2026
18:01 04.03.2026
На Украине врачи подделывали призывникам анализы на ВИЧ для снятия с учета
На Украине врачи подделывали призывникам анализы на ВИЧ для снятия с учета
Днепропетровские врачи военно-врачебной комиссии за деньги фальсифицировали анализы на ВИЧ мужчинам призывного возраста, чтобы они могли сняться с воинского... РИА Новости, 04.03.2026
украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине врачи подделывали призывникам анализы на ВИЧ для снятия с учета

В Днепропетровске врачи подделывали мужчинам анализы на ВИЧ для снятия с учета

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Днепропетровские врачи военно-врачебной комиссии за деньги фальсифицировали анализы на ВИЧ мужчинам призывного возраста, чтобы они могли сняться с воинского учета и уехать за границу, сообщила полиция Украины.
"Киберполицейские Днепропетровской области совместно со следователями… ликвидировали схему незаконного заработка врачей ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.) одного из РТЦК (районных территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и их коллег из отделения по профилактике и борьбе со СПИД одной из больниц города Днепра (Днепропетровска – ред.). Злоумышленники фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ, тем самым предоставляя возможность "непригодным" к службе мужчинам сняться с военного учета и уехать за границу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным полиции, заведомо ложные сведения о положительном статусе ВИЧ вносились фигурантами в информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней" в отношении как минимум 15 военнообязанных мужчин. Девяти врачам предъявлены обвинения.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Подготовка украинских солдат - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Украине майор незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу
Вчера, 14:51
 
