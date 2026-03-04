На Украине врачи подделывали призывникам анализы на ВИЧ для снятия с учета

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Днепропетровские врачи военно-врачебной комиссии за деньги фальсифицировали анализы на ВИЧ мужчинам призывного возраста, чтобы они могли сняться с воинского учета и уехать за границу, сообщила полиция Украины.