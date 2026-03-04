https://ria.ru/20260304/beysbol-2078425763.html
Бейсбольный матч в Санта-Барбаре прервали из-за пеликана
Бейсбольный матч в Санта-Барбаре прервали из-за пеликана - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Бейсбольный матч в Санта-Барбаре прервали из-за пеликана
Бейсбольный матч в Санта-Барбаре между командами из Университета Лойола Мэримаунт и Калифорнийского университета был прерван из-за пеликана, сообщает USA Today. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
