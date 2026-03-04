Рейтинг@Mail.ru
Бейсбольный матч в Санта-Барбаре прервали из-за пеликана
12:35 04.03.2026
Бейсбольный матч в Санта-Барбаре прервали из-за пеликана
Бейсбольный матч в Санта-Барбаре прервали из-за пеликана
2026
Бейсбольный матч в Санта-Барбаре прервали из-за пеликана

Бейсбольные мячи
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бейсбольный матч в Санта-Барбаре между командами из Университета Лойола Мэримаунт и Калифорнийского университета был прерван из-за пеликана, сообщает USA Today.
Пеликан запутался клювом в защитной сетке и был освобожден болельщиками, после чего приземлился на поле и долго его не покидал.
Встреча была приостановлена на время, в течение которого птицу выводили с бейсбольного поля.
Лапта
Русская народная замена бейсбола: рассказываем об истории и правилах лапты
25 февраля 2023, 03:00
 
