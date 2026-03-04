Рейтинг@Mail.ru
04.03.2026
Теннис
 
15:34 04.03.2026
ATP согласилась бесплатно эвакуировать участников турнира в ОАЭ
ATP согласилась бесплатно эвакуировать участников турнира в ОАЭ
ATP согласилась бесплатно эвакуировать участников турнира в ОАЭ

Теннисные мячи
Теннисные мячи
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) согласилась покрыть транспортные расходы участников турнира серии "Челленджер" в городе Эль-Фуджайра (ОАЭ), сообщил белорусский теннисист Илья Ивашко.
Утром во вторник организаторы были вынуждены приостановить матчи квалификации турнира из-за атаки беспилотника. Позже ATP разослала участникам электронные сообщения об отмене соревнований. Ранее Ивашко писал о том, что ATP сообщила о возможной организации для участников турнира чартерного рейса из Омана за 5 тысяч евро с человека.
"Получили подтверждение, что все участники турнира в Эль-Фуджайре будут эвакуированы бесплатно. Все полностью оплачено. Этот поступок ATP достоин уважения", - написал Ивашко в Instagram*.
Призовой фонд соревнований составлял 63 тысячи долларов. Победитель должен был получить 9500 долларов, финалист - 5500. 32-летний Ивашко занимает 701-е место в рейтинге ATP.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ
3 марта, 21:35
 
