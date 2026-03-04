Рейтинг@Mail.ru
CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/amerika-2078480683.html
CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна
CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна - РИА Новости, 04.03.2026
CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна
Министерство юстиции США удалило десятки тысяч ранее опубликованных документов из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, теперь массив... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:01:00+03:00
2026-03-04T15:01:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e381fbbef01b1a12144125985210b9b.jpg
https://ria.ru/20260303/klinton-2078067870.html
https://ria.ru/20260304/epshtejn-2078413811.html
https://ria.ru/20260303/klinton-2078063777.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956553875_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_865db6b361b28cd58a0c759ca0a44201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна

CBS: минюст США удалил более 47 тысяч документов из дела Эпштейна

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США удалило десятки тысяч ранее опубликованных документов из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, теперь массив составляет 2,7 миллиона страниц документов, подсчитал телеканал CBS.
Минюст заявлял, что общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Клинтон заявил, что не знает, с кем встречался Эпштейн в Белом доме
3 марта, 04:13
"Подсчеты CBS показали, что на конец февраля министерство юстиции сняло с публикации более 47 тысяч файлов, содержащих около 65,5 тысячи страниц. Ссылки на эти документы на сайте министерства теперь выдают ошибку "Страница не найдена", - говорится в сообщении.
Телеканал напоминает, что ведомство начало удалять документы по мере поступления сообщений от пострадавших в результате действий Эпштейна, что там раскрываются их личные данные.
"Но причины удаления других файлов неясны. Например, таких как реестр телефонных звонков с отредактированными именами и изображения тюремной камеры Эпштейна, где, по словам следователей, он повесился", - сообщает телеканал.
Хотя он признает, что минюст возвращает некоторые удаленные материалы.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ
Вчера, 11:59
Представитель ведомства Натали Балдассарр подтвердила CBS, что более 47 тысяч файлов остаются на перепроверке, но они будут готовы к возвращению онлайн в отредактированном виде к концу недели.
Телеканал также обращает внимание на то, что минюст убрал возможность скачать сразу весь массив документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона во время заседания в конгрессе в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна
3 марта, 03:15
 
В миреСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала