CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство юстиции США удалило десятки тысяч ранее опубликованных документов из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, теперь массив составляет 2,7 миллиона страниц документов, подсчитал телеканал CBS.

Минюст заявлял, что общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

"Подсчеты CBS показали, что на конец февраля министерство юстиции сняло с публикации более 47 тысяч файлов, содержащих около 65,5 тысячи страниц. Ссылки на эти документы на сайте министерства теперь выдают ошибку "Страница не найдена", - говорится в сообщении.

Телеканал напоминает, что ведомство начало удалять документы по мере поступления сообщений от пострадавших в результате действий Эпштейна , что там раскрываются их личные данные.

"Но причины удаления других файлов неясны. Например, таких как реестр телефонных звонков с отредактированными именами и изображения тюремной камеры Эпштейна, где, по словам следователей, он повесился", - сообщает телеканал.

Хотя он признает, что минюст возвращает некоторые удаленные материалы.

Представитель ведомства Натали Балдассарр подтвердила CBS, что более 47 тысяч файлов остаются на перепроверке, но они будут готовы к возвращению онлайн в отредактированном виде к концу недели.

Телеканал также обращает внимание на то, что минюст убрал возможность скачать сразу весь массив документов.