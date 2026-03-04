"Люди бессильны": Пентагон заполучил оружие, с которым не сможет совладать

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Появились подробности, как именно применялись системы ИИ для ударов по Ирану, а ранее по Венесуэле. По мнению экспертов, это только начало: роль машинного разума в военном деле будет расти. Почему это ведет к очень печальным последствиям — в материале РИА Новости.

Убийственный эффект

За два месяца США и союзный им Израиль обезглавили сразу две страны: похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и убили аятоллу Хаменеи. Судя по всему, американцы выбрали оптимальное время, чтобы нанести удар. Точность информации, скорость ее поступления, а также выбор оптимального сценария обеспечивали умные системы, и ведущую роль в этом сыграли ИИ-агенты.

Palantir и другие информаторы — от спутников на орбите до людей на земле — собирают огромное количество данных. Системы ИИ весь этот массив обрабатывают и интерпретируют. Пентагон официально признает использование искусственного интеллекта для боевых операций, но подробностей не приводит. Если судить по косвенным данным, выглядит это примерно так. Разведывательная программа

пишет Guardian, такой механизм использует машинное обучение для идентификации и определения приоритетности целей. А еще рекомендует вооружение, учитывая запасы и предыдущие результаты применения против аналогичных целей. Оценивает и правовые основания для нанесения удара. Как

"С помощью искусственного интеллекта можно обеспечить более эффективный наряд сил и средств для гарантированного поражения с учетом всех факторов, начиная с того, какие есть средства противодействия у противника, какие в данном регионе особенности географии, рельефа, и заканчивая погодой", — объясняет РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

практически моментально . Вероятно, одновременно применяют несколько моделей. Если большинство из них приходит к одному и тому же решению, начинается силовая операция. И все это

Пока нет данных о том, что ИИ сам нажимает на гашетку, — ракеты по-прежнему запускаются живыми людьми. Однако в дальнейшем Пентагон намерен делегировать бездушным алгоритмам и эту функцию.

"Ханжеский альтруизм"

Об этом мировая общественность узнала благодаря громкому скандалу с участием министра войны Пита Хегсета и Дарио Амодея, главы Anthropic — разработчика чат-бота Claude. Эта компания в 2021-м отпочковалась от создателя знаменитого ChatGPT — фирмы OpenAI. Причины этические: брату и сестре Дарио и Даниэле Амодеям показалось, что их тогдашний босс Сэм Альтман создает нечто потенциально опасное для человечества. Поэтому они решили разработать собственный ИИ, который, наоборот, будет служить людям и защищать их. Антропоцентричность проекта подчеркнули в названии.

используется военным министерством "для решения критически важных задач, таких как анализ разведывательной информации, моделирование и симуляция, оперативное планирование, кибероперации и многое другое". По данным прессы, именно Claude применялся во время нападения на Венесуэлу, в ходе которого американцы убили 83 человека и похитили главу суверенного государства. Получившаяся модель опередила конкурентов по эффективности и привлекла внимание Пентагона. Амодеи получили крупный оборонный госконтракт. По словам Дарио, система

Несмотря на успех операции, кое-что в соглашении с Anthropic Пентагон категорически не устраивало.

Дело в том, что, согласно договору, Министерство войны США получило право распоряжаться системой по своему усмотрению, но за исключением двух случаев: массовая слежка за американцами (за остальными можно) и использование в полностью автономных боевых устройствах. По мнению Амодея, системы ИИ пока недостаточно надежны, чтобы разрешать им самостоятельно убивать людей.

Впервые недовольство вырвалось наружу в декабре. По данным СМИ, в ходе разбора гипотетической ядерной войны армейское руководство спросило у представителя Anthropic, может ли их система самостоятельно принять решение об уничтожении вражеской ракеты. На что айтишник ответил, что лучше бы Пентагону в этом случае сперва обратиться в техподдержку. Впрочем, в компании факт такой беседы отрицают.

отказался , хотя публично заверил в своем патриотизме и выразил надежду, что крупный госконтракт ему сохранят. Реакция Белого дома и Пентагона оказалась крайне резкой: Трамп приказал всем федеральным ведомствам немедленно прекратить использование Claude, назвав Anthropic "радикальной левой компанией, которой управляют люди, не имеющие ни малейшего представления о реальном мире". А Хегсет обвинил Амодея в "ханжеском альтруизме". А за несколько дней до атаки на Иран Хегсет поставил Амодею ультиматум: либо тот убирает из договора два "альтруистических" пункта, либо правительство признает Anthropic "угрозой для цепочки поставок". Этот статус запрещает сотрудничество с госструктурами. До сих пор им наделяли только компании из стран — потенциальных противников. Дарио наотрез, хотя публично заверил в своем патриотизме и выразил надежду, что крупный госконтракт ему сохранят. Реакция Белого дома и Пентагона оказалась крайне резкой: Трамп приказал всем федеральным ведомствам немедленно прекратить использование Claude, назвав Anthropic "радикальной левой компанией, которой управляют люди, не имеющие ни малейшего представления о реальном мире". А Хегсет обвинил Амодея в "ханжеском альтруизме".

"Их истинная цель очевидна: захватить право вето на оперативные решения Вооруженных сил Соединенных Штатов. Это неприемлемо. Американские военные никогда не станут заложниками идеологических прихотей бигтеха", — заявил министр войны.

И поручил признать Anthropic "угрозой для цепочки поставок". Впрочем, если верить СМИ, использовать Claude для атаки по Ирану эти громкие заявления не помешали. Позже в Пентагоне разъяснили, что отказ от Anthropic займет полгода.

Глава OpenAI Сэм Альтман публично поддержал Амодея. И тут же получил контракт от военных вместо него.

"Будут доверять слепо"

По мнению Стефановича, идеализм "ханжеских альтруистов" вряд ли победит: министерство войны рано или поздно сможет использовать системы ИИ безо всяких ограничений.

"В США достаточно интересное внутреннее законодательство, и если какая-то местная компания занимается искусственным интеллектом, то ей будет достаточно сложно сопротивляться тем или иным, скажем так, просьбам и предложениям или даже поручениям со стороны госорганов. Там все достаточно жестко регламентировано", — объясняет эксперт.

По его мнению, в ближайшее время ключевые военные решения по-прежнему предстоит принимать людям. Однако большой вопрос в том, насколько они будут информированы для того, чтобы сделать правильный выбор.

"Из-за огромных объемов данных, высокой вычислительной мощности и скорости обработки человек не всегда способен точно проследить, почему машина пришла к тому или иному выводу. В этом и заключается основная проблема: люди могут начать слепо доверять предложенным комбинациям и решениям, не задумываясь об их истинных причинах и возможных последствиях", — говорит Стефанович.

Эксперт напоминает: именно это происходило, в частности, в Газе, когда чрезмерная надежда на эффективность автоматизированной обработки информации и выдачи целеуказаний вела к избыточным разрушениям и потерям среди мирного населения.

Пока неясно, кто принимал решение об ударе по школе для девочек в Иране, но исключать ошибки ИИ, видимо, нельзя и здесь.

Тревогу усиливают последние исследования на эту тему.

ИИ и ядерная война

провел эксперимент , в ходе которого попросил три самые современные языковые модели (GPT-5.2, Claude Sonnet 4 и Gemini 3 Flash) примерить роль мировых лидеров в условиях симуляции ядерного кризиса. Задачей работы было выяснить, сохранит ли ИИ-агент мир или начнет войну. Профессор стратегии Королевского колледжа Лондона Кеннет Пейн, в ходе которого попросил три самые современные языковые модели (GPT-5.2, Claude Sonnet 4 и Gemini 3 Flash) примерить роль мировых лидеров в условиях симуляции ядерного кризиса. Задачей работы было выяснить, сохранит ли ИИ-агент мир или начнет войну.

Всего чат-боты сыграли 21 игру друг против друга — как в условиях цейтнота, так и без жестких ограничений по времени. Среди сценариев были территориальные споры, угрозы существованию режима и ситуации, когда одна сторона опасается, что другая вот-вот нанесет первый удар.

В каждой игре ИИ, прежде чем сделать ход, должен был пройти трехэтапный процесс: анализ сильных и слабых сторон участников конфликта, предположение дальнейших действий противника и принятие решения. Последнее могло быть как заявлением, так и действием, причем слова не обязаны были совпадать с делами. Например, заявляешь о мире — и в это же время запускаешь ракеты.

Claude доминировал в долгих играх, но испытывал трудности в условиях цейтнота. GPT-5.2 был осторожен во время медленно развивающихся кризисов, но становился очень агрессивным, когда приближался крайний срок. Gemini оказался самым непредсказуемым и постоянно метался между мирными сигналами и угрозами. Но главное, что в 95 процентах сценариев модели применили ядерное оружие.