В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 04.03.2026
