Жулин оценил перспективы сотрудничества Трусовой и Ришо

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряной медалистке Игр 2022 года фигуристке Александре Трусовой принесет пользу сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо, заявил РИА Новости двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что Трусова и Ришо достигли предварительной договоренности о совместной постановочной работе над программами следующего сезона.
«
"А почему бы и нет, Ришо хороший специалист, хорошо ставит программы, это может привести к какой-то новизне. Хуже-то точно не будет. У него своеобразное видение, он своеобразно слышит музыку. Его фирменный почерк, не похожий на других, виден всегда", - сказал Жулин, оценивая перспективы сотрудничества Трусовой с Ришо.
Ришо известен работой с двукратным чемпионом Европы французом Адамом Сяо Хим Фа. Также хореограф сотрудничал с российскими фигуристами. Летом 2025 года он проводил постановочный сбор с Евгением Семененко и Софьей Муравьевой, а ранее работал с экс-чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. На Олимпийских играх 2026 года Ришо привлек внимание тем, что выходил в "кисс-энд-край" с фигуристами из разных стран, постоянно меняя куртки сборных.