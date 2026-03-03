Рейтинг@Mail.ru
Жулин оценил перспективы сотрудничества Трусовой и Ришо - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
17:29 03.03.2026 (обновлено: 18:03 03.03.2026)
Жулин оценил перспективы сотрудничества Трусовой и Ришо
Жулин оценил перспективы сотрудничества Трусовой и Ришо - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Жулин оценил перспективы сотрудничества Трусовой и Ришо
Серебряной медалистке Игр 2022 года фигуристке Александре Трусовой принесет пользу сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
фигурное катание
спорт
россия
европа
александр жулин
сяо хим фа
евгений семененко
россия
европа
александр жулин, сяо хим фа, евгений семененко
Фигурное катание, Спорт, Россия, Европа, Александр Жулин, Сяо Хим Фа, Евгений Семененко
Жулин оценил перспективы сотрудничества Трусовой и Ришо

Жулин считает, что Трусовой пойдет на пользу работа с хореографом Ришо

Александра Трусова
Александра Трусова
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Александра Трусова. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряной медалистке Игр 2022 года фигуристке Александре Трусовой принесет пользу сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо, заявил РИА Новости двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что Трусова и Ришо достигли предварительной договоренности о совместной постановочной работе над программами следующего сезона.
«

"А почему бы и нет, Ришо хороший специалист, хорошо ставит программы, это может привести к какой-то новизне. Хуже-то точно не будет. У него своеобразное видение, он своеобразно слышит музыку. Его фирменный почерк, не похожий на других, виден всегда", - сказал Жулин, оценивая перспективы сотрудничества Трусовой с Ришо.

Ришо известен работой с двукратным чемпионом Европы французом Адамом Сяо Хим Фа. Также хореограф сотрудничал с российскими фигуристами. Летом 2025 года он проводил постановочный сбор с Евгением Семененко и Софьей Муравьевой, а ранее работал с экс-чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. На Олимпийских играх 2026 года Ришо привлек внимание тем, что выходил в "кисс-энд-край" с фигуристами из разных стран, постоянно меняя куртки сборных.
Ледовое шоу Снегурочка - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трусова вызывает постановщика из Франции: Русская ракета готовится к зарубе
2 марта, 19:25
 
