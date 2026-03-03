МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и газа, а также варианты реагирования на сбои, сообщил глава МЭА Фатих Бироль.