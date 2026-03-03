МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и газа, а также варианты реагирования на сбои, сообщил глава МЭА Фатих Бироль.
"Учитывая события на Ближнем Востоке и последствия для энергетической безопасности, я созвал сегодня внеочередное совещание правительств стран-участниц, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти и газа и варианты реагирования на сбои", - написал он в соцсети X.
Бироль поблагодарил участников за конструктивный диалог.
В МЭА входят 32 страны, включая большинство стран Евросоюза, Великобританию, Турцию, Канаду и США. Также есть 13 ассоциированных стран, среди которых Индия, Китая и Украина. Кандидатами на вступление являются Бразилия, Израиль, Чили, Колумбия и Коста-Рика. Все участники вместе обеспечивают 80% мирового энергопотребления и 64% производства энергии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Кроме того, командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари накануне пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
На Ближнем Востоке также приостановили работу ряд нефтегазовых объектов. Например, QatarEnergy накануне заявила о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Миннефти Ирака во вторник приостановило нефтедобычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Южная Румейла.