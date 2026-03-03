Рейтинг@Mail.ru
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке
17:21 03.03.2026 (обновлено: 18:56 03.03.2026)
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке
Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и... РИА Новости, 03.03.2026
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке

© REUTERS / Mohamed AzakirИзраильский удар по южным пригородам Бейрута
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Израильский удар по южным пригородам Бейрута
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и газа, а также варианты реагирования на сбои, сообщил глава МЭА Фатих Бироль.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Учитывая события на Ближнем Востоке и последствия для энергетической безопасности, я созвал сегодня внеочередное совещание правительств стран-участниц, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти и газа и варианты реагирования на сбои", - написал он в соцсети X.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ рассказали, почему Белый дом пытается не называть удары по Ирану войной
Вчера, 15:23
Бироль поблагодарил участников за конструктивный диалог.
В МЭА входят 32 страны, включая большинство стран Евросоюза, Великобританию, Турцию, Канаду и США. Также есть 13 ассоциированных стран, среди которых Индия, Китая и Украина. Кандидатами на вступление являются Бразилия, Израиль, Чили, Колумбия и Коста-Рика. Все участники вместе обеспечивают 80% мирового энергопотребления и 64% производства энергии.
Биржевые цены на газ в Европе во вторник на фоне ситуации на Ближнем Востоке превысили 780 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 февраля 2023 года. Цены на нефть Brent поднимались выше 85 долларов за баррель впервые с июля 2024 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти весной
Вчера, 11:48
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал в понедельник портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Кроме того, командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари накануне пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
На Ближнем Востоке также приостановили работу ряд нефтегазовых объектов. Например, QatarEnergy накануне заявила о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Миннефти Ирака во вторник приостановило нефтедобычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Южная Румейла.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть
Вчера, 11:11
 
Ближний Восток, Международное энергетическое агентство, В мире, Фатих Бироль, США, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
