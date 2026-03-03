Рейтинг@Mail.ru
Российское генконсульство в ЮАР запросило продление виз туристам - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 03.03.2026 (обновлено: 18:54 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/yuar-2078269807.html
Российское генконсульство в ЮАР запросило продление виз туристам
Российское генконсульство в ЮАР запросило продление виз туристам - РИА Новости, 03.03.2026
Российское генконсульство в ЮАР запросило продление виз туристам
Генконсульство России в Южно-Африканской Республике, расположенное в Кейптауне, сообщило РИА Новости, что от дипмиссии был направлен запрос в МВД страны по... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:05:00+03:00
2026-03-03T18:54:00+03:00
россия
юар
кейптаун
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078283514_0:385:2957:2048_1920x0_80_0_0_05648b9cff72ca1f94cd477fb9dc500b.jpg
https://ria.ru/20260303/tailand-2078185096.html
россия
юар
кейптаун
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078283514_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d2d597fc2ffa6ada69669d132666823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юар, кейптаун, ближний восток
Россия, ЮАР, Кейптаун, Ближний Восток
Российское генконсульство в ЮАР запросило продление виз туристам

РИА Новости: Генконсульство РФ в ЮАР запросило в МВД продление виз туристам

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкНа набережной Кейптауна
На набережной Кейптауна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
На набережной Кейптауна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 3 мар - РИА Новости. Генконсульство России в Южно-Африканской Республике, расположенное в Кейптауне, сообщило РИА Новости, что от дипмиссии был направлен запрос в МВД страны по вопросу продления виз туристам на фоне отмены пересадочных рейсов из-за эскалации на Ближнем Востоке.
"С учетом того, что пребывание ограничено 90 днями для туристов... мы направили запрос в министерство внутренних дел, чтобы этих людей (срок пребывания которых может превысить 90 дней - ред.) не штрафовали и отнеслись с пониманием", - говорится в сообщении.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Таиланд продлит визы туристам, застрявшим в стране
Вчера, 14:02
 
РоссияЮАРКейптаунБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала